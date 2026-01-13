Aragón, a la cola en inversión en Cultura: "Esto no va de partidos, va de Aragón, es frustrante e injustificable"

"Es frustrante, triste e injustificable esta situación de la que hago a responsable a todos los grupos políticos, esto no va de partidos o ideología, va de Aragón". A lo que se refiere Sergio Guarné, director general de la Orquesta Reino de Aragón, es al último estudio del ministerio que coloca a la comunidad como la segunda que menos invierte en Cultura (con un 0,37% del presupuesto total en 2023, último año con datos) solo por delante de Castilla-La Mancha.

"Ahora que vamos a ser una comunidad abierta al mundo, que nos vendemos como un centro de logística internacional, cómo puede ser que cuidemos tan mal nuestra cultura, hay que dignificarla de una vez y profesionalizarla", insiste Guarné. "Es que no es una cuestión opinable", explica Joaquín Murillo, presidente de Ares (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón), "es una evidencia que hay que corregir. No podemos estar a la cola, el incremento presupuestario es necesario", recalca y prosigue: "No es una situación nueva, solo que ahora se nos vuelve a poner delante de la cara, llevamos muchos años así y hay que solucionarlo", señala.

El Gobierno de Aragón, en 2023 (último año del que hay datos en el estudio del Ministerio de Cultura) destinó un 0,37% de su presupuesto total a Cultura, una cifra muy alejada de la media española (situada en 0,65%) y que hace que solo Castilla-La Mancha con un 0,33% esté por debajo en la clasificación entre comunidades. En la parte alta de este ránking están País Vasco (1,23%), La Rioja (1,06%) y Navarra (1,04%).

"Siempre estamos en la UCI"

"Siempre estamos en la UCI, esta situación la llevo oyendo desde que era un chaval...", piensa en voz alta Sergio Guarné, "y lo más grave es que no hay perspectiva de mejora en los siguientes años. Obviamente, esto no va a cambiar de un día para el otro, pero si al menos hubiera una dinámica ascendente...", dice con amargura.

El dato de inversión en Aragón es tan malo que aún es peor si se compara con comunidades como Extremadura o Región de Murcia: "Mira, en Extremadura tienen orquesta pública y banda pública, ambas profesionales, aquí no hay nada, ni siquiera una temporada de lírica. No se puede hacer nada ni les damos futuro a los que están estudiando. Lo que pasa en Aragón no sucede en ningún sitio de Europa", clama en voz alta, y pide "sentido común. ¿Por qué seguimos invirtiendo en infraestructuras si no tienen salida los músicos que formamos? ¿Qué futuro les estamos dando?". No hay que olvidar que el último proyecto para la creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón naufragó con lo que supuso para un sector ya precario.

"El que paga es el ciudadano"

Al final, "el que lo paga es el ciudadano", asegura Murillo, "es el verdadero beneficiario delas ayudas, nosotros, el sector profesional cultural solo somos unos intermediarios, los fondos públicos sirven para que llegue la Cultura al público. Si no conseguimos incrementar estos fondos...", concluye claramente aun sin terminar la frase.

Algo en lo que coincide también Guarné: "Apostar por la cultura no es hacerlo a fondo perdido, es que parece que no les entra en la cabeza. Es que la administración nunca pierde, porque el dinero luego le revierte a ella a través de muchas partidas como por ejemplo los impuestos", defiende el gerente de la Orquesta Reino de Aragón, que tiene claro que "con este panorama, todos los proyectos están abocados al fracaso", y lanza una máxima: "Hablemos de Goya, que es lo que parece que les gusta. Goya no se sentiría orgulloso de los políticos aragoneses".

Joaquín Murillo, por su parte, guarda un hueco para la esperanza: "La realidad es que desde el equipo técnico de la consejería hay predisposición y voluntad, pero es un querer y no poder mientras no haya disposición presupuestaria".

En ese sentido, Guarné recuerda el Pacto por la Cultura que firmaron la mayor parte de las instituciones de la comunidad y los diferentes colectivos y asociaciones en el último tramo de la legislatura de Javier Lambán: "Se hablaba de llegar a un 2% en Cultura, una cifra que no se hubiera alcanzado, pero fue una declaración de intenciones y una muestra de respeto al sector. Por lo menos hubiéramos avanzado algo año tras año...", afirma antes de concluir: "Obviamente que la inversión en Cultura tiene que estar por debajo de la de Sanidad y Educación, pero ¿hasta cuánto podemos tolerar? La cifra del estudio marca un 0,37%, pero de ahí, ¿cuántos euros llegan realmente al sector?".