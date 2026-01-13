Aragón continúa su idilio con los Goya: estos son los nominados a los premios del cine español

No es la cosecha lograda el año pasado en lo que fue una edición excelsa para el cine aragonés con varias producciones destacadas y con el triunfo en la ceremonia de 'La estrella azul', de Javier Macipe; y 'La virgen roja', de Paula Ortiz, pero los cineasta de la comunidad han prolongado en esta ocasión su idilio con los premios que llevan el nombre del aragonés más ilustre.

Gaizka Urresti, vasco afincando en la capital aragonesa y con su productora en Zaragoza desde hace muchos años, estaba en todas las quinielas en la categoría de documental con 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' y se han cumplido los pronósticos. Ganador ya de dos Goyas (cortometraje de ficción y documental con su trabajo sobre Labordeta) el cineasta podría ganar su tercer 'cabezón', algo al alcance de muy pocos.

Sus rivales, de altura, en la carrera por el Goya son '2025 Todos somos Gaza', de Hernán Zin; 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta; 'Tardes de soledad', de Albert Serra; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria.

Una casi fija en las nominaciones

Otra que empieza a ser una fija en las nominaciones a los Goya es la oscense Yasmina Praderas (en equipo con Amanda Villavieja y Laia Casanovas), que subida a la ola de 'Sirat', la película de Oliver Laxe rodada en parte en Teruel, ha conseguido una nueva nominación en sonido (acumula con esta ya cuatro nominaciones y cuenta con un Goya ya por su trabajo en 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen). Tendrá que imponerse a los equipos de sonido de 'El cautivo', 'Los domingos', 'Los tigres' y 'Sorda'.

Aragón se podría decir que todavía tiene una opción de Goya más aunque se trate de la barcelonesa Gemma Blasco, con ascendencia familoar en Torrevelilla (Teruel), donde ha rodado precisamente la película, que con su ópera prima, 'La furia', opta en la categoría de dirección novel. Blasco compite con Ion de Sosa, por 'Balearic'; Jaume Claret Muxart, 'por Estrany riu'; Gerard Oms, por 'Muy lejos'; y Eva Libertad, por 'Sorda'.