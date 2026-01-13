La DGA se compromete a asumir el liderazgo en el yacimiento romano de Los Bañales

La polémica planea desde hace unas semanas sobre el yacimiento romano de Los Bañales, con posturas enfrentadas en el corazón de las Cinco Villas e incluso en las redes sociales. El origen de esta controversia parte de las desavenencias que el director científico del proyecto arqueológico, Javier Andreu, ha tenido últimamente con la Fundación Uncastillo, entidad clave para Los Bañales. De hecho, fue ella la que reactivó en 2008 las excavaciones tras años de abandono y la que 'fichó' al propio Andreu para dinamizar el yacimiento.

La Fundación Uncastillo considera que el yacimiento "debe quedar al margen de cualquier planteamiento personalista y de confrontación política" y con ese fin, según fuentes de la fundación, mantuvo este pasado lunes una reunión con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández. En ella, y según las citadas fuentes, la consejera "respondió favorablemente a la propuesta planteada por la fundación para que Los Bañales disponga de un marco de actuación claro, consensuado y liderado institucionalmente por la DGA".

Según explica en una nota de prensa, la Fundación Uncastillo entregó a la consejera un breve dossier fotográfico sobre la situación actual del yacimiento y le trasladó que existen en este momento "varios problemas estructurales que deben ser abordados sin demora: la ausencia de un plan director que contemple las actuaciones a corto y medio plazo; la titularidad privada de parte de los terrenos; la excesiva concentración de las actuaciones y de la toma de decisiones en la figura del investigador, así como el uso que hace de las redes sociales; la falta de un modelo de gobernanza compartida que delimite con claridad las responsabilidades institucionales, gerenciales y científicas; y la ausencia de instituciones universitarias y de la arqueología aragonesa en el yacimiento".

La fundación también entregó a la consejera su propuesta de consorcio comarcal, que esta se comprometió a estudiar y a proponer y consensuar, tras la valoración pertinente, el modelo de gobernanza que la DGA estima que puede resultar más adecuado para el yacimiento.

Informe de evaluación

En tanto se elabora y se consensúa dicho modelo con el resto de administraciones y municipios, la fundación ha propuesto que la consejería cree "un comité de coordinación, con presencia de la DGA, la DPZ, la comarca y los municipios de Uncastillo, Biota, Sádaba y Layana, que analice y proponga las decisiones relacionadas con el yacimiento".

La fundación también solicitó a Hernández que los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio elaboren un informe de evaluación diagnóstica sobre la situación del yacimiento, previo a cualquier autorización de intervención y para definir las actuaciones de protección, consolidación y restauración más urgentes.

"Para la Fundación, la solución a la problemática y controversia actual solo puede venir de la mano de las instituciones y el liderazgo del Gobierno de Aragón es imprescindible para que la investigación arqueológica cuente con un marco institucional sólido, transparente y estable que garantice su continuidad y su aceptación social", concluye la nota de prensa.