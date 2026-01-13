El festival Zaragoza Luce crece en su segunda edición: durará cuatro días e iluminará doce plazas del Casco Histórico

El festival Zaragoza Luce volverá a convertir a la capital aragonesa en un museo al aire libre. Del 19 al 22 de febrero, diferentes obras de arte lumínicas transformarán por unas horas el Casco Histórico con una propuesta creada 'ex profeso' por varios artistas especializados en este tipo de proyecciones artísticas. El festival crecerá en su segunda edición: durará un día más y llegará a doce emplazamientos del centro de la ciudad en lugar de a ocho.

Así lo ha anunciado este martes en la presentación celebrada en el Museo Alma Mater la alcaldesa Natalia Chueca, que ha recordado que el año pasado "se superaron todas las expectativas". "La respuesta fue tan desbordante, con más de 270.000 asistentes durante los tres días, que no se podía quedar en una única edición", ha subrayado Chueca, que ha calificado esta segunda convocatoria de "ambiciosa pero continuista".

La ampliación de ocho a doce "puntos de luz" ha elevado también el presupuesto, que ha pasado de 485.000 a 640.000 euros. Eso sí, tal y como ha apuntado la alcaldesa, 108.000 euros están "patrocinados por la DGA y Caixabank" (esta última ha entrado este año como patrocinador oficial). El comisariado del evento volverá a estar a cargo de la empresa Antídoto, con Curro Melero al frente.

Las intervenciones lumínicas, algunas de ellas inéditas, han sido realizadas por "reconocidos" artistas, muchos de ellos llegados del exterior. Las obras se podrán contemplar del jueves 19 de febrero al domingo 22 de 19.00 a 00.00 horas y se instalarán la plaza del Pilar, la plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza San Juan de los Panetes, la plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España. La entrada será gratuita en todos los espacios.

En esta segunda edición también se realizarán visitas guiadas (hasta un total de 16) en las que algunos de los artistas invitados explicarán sus intervenciones. "Lo que queremos es que los ciudadanos redescubran nuestro patrimonio histórico haciendo que brille de una forma diferente", ha subrayado Chueca.

Un mapa interactivo

Para facilitar la vista a todos los ciudadanos se habilitarán audioguías que darán información de cada una de las obras de arte y también del emplazamiento donde se han instalado. Estarán disponibles en la página web municipal del festival y podrán escucharse asimismo escaneando con el móvil un código QR que estará situado en un cubo expositor dentro de la instalación (se recomienda usar auriculares).

El mapa con las ubicaciones de las obras. / Ayuntamiento de Zaragoza

A estas audioguías también se podrá acceder desde un mapa interactivo. A través de la recreación virtual del Casco Histórico en tres dimensiones, los usuarios podrán conocer las ubicaciones exactas de las piezas. Al pinchar en cada una de ellas, se accederá a la información detallada de la obra con su audioguía correspondiente, con un acceso a Google Maps para facilitar el recorrido. A este mapa interactivo se podrá acceder a través de la web del festival y de los códigos QR repartidos por la ciudad.