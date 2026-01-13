Gaizka Urresti (nominado por quinta vez a los Goya): "Es el reconocimiento a un cineasta maldito"

Algo le decía que iba a tener esa (pequeña) fortuna necesaria cuando uno ha hecho un buen trabajo para acabar siendo nominado a los Goya con su último documental, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'. Por eso, decidió junto al productor viajar a Madrid este martes para vivir allí la lectura de nominaciones... y su nombre ha sonado por quinta vez en la historia de los premios.

Sí, Gaizka Urresti, el vasco afincado en Zaragoza y con su productora aragonesa desde hace muchos años, ha sumado este martes su quinta nominación (que se dice pronto) a los Goya: "Tenía ilusión y esperanza y he tenido la fortuna de que nos han nominado", ha asegurado desde la propia Academia de Cine donde estaba siendo uno de los más reclamados por la radios y las televisiones.

"No cabe duda de que una parte de esta nominación, además de por el trabajo que hayamos podido hacer tiene que ver con hacer un reconocimiento a un cineasta un tanto maldito y a su figura cuando se cumplen 20 años de su muerte. Son los pros y los contras de dedicarse a los documentales biográficos, ¿no? Que el éxito no es solo tuyo", ha asegurado, aunque también ha matizado que, como le pasó con la producción que le dedicó a Labordeta con la que se hizo con el Goya, "ninguna plataforma ha querido financiarlo, con lo cual tan imprescindible no era... El éxito tiene muchos padres", ha señalado irónicamente.

"Estoy sembrando para el próximo"

Urresti que de sus cuatro nominaciones anteriores ha salido en dos victorioso (mejor cortometraje de ficción por 'Abstenerse agencias' y documental por el citado de Labordeta) afirma que "haber vivido las dos caras" le hace ir "más relajado, aunque ya te digo que desde mañana querré ganarlo con todas mis fuerzas". Eso, pese a que tal y como confiesa, si atenemos a la serie histórica no le correspondería, "hasta ahora he estado nominado y a los tres años lo he ganado las dos veces, así que ahora estoy sembrando para el próximo Goya", ha reflexionado medio bromeando.

Desde luego, los rivales para llevarse el Goya de la gala que se celebrará en Barcelona son de altura: '2025 Todos somos Gaza', de Hernán Zin; 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta; 'Tardes de soledad', de Albert Serra; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria. "Somos cinco cineastas que todos tenemos un Goya o grandes reconocimientos con una carrera muy sólida. Para mí, ya es un premio que mi nombre esté al lado de los suyos. Hay tanto nivel que creo que está casi a la altura del de Goya a la mejor película".

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', aunque no cuenta con financiación aragonesa ("porque tampoco la hemos pedido", afirma el cineasta) , es un documental con sello de la comunidad: "Una pequeña parte lo he producido yo y, aparte de mí, tiene mucha identidad aragonesa, el equipo de sonido, el cámara, la posproducción, el tráiler, la promoción... Por supuesto que es aragonesa".