Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avenida ValenciaReal ZaragozaRyanair ZaragozaZaragoza LuceSucesos AragónPremios Goya
instagramlinkedin

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo 'Raíces' en el Teatro de las Esquinas

El espectáculo podrá verse los días 17 y 18 de enero

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo “Raíces” en el Teatro de las Esquinas

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo “Raíces” en el Teatro de las Esquinas / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Con gran alegría y emoción, el Grupo Folclórico Raíces de Aragón presenta su esperado espectáculo 'Raíces', una Gala Aniversario con la que celebra 49 años de trayectoria dedicados a la conservación, difusión y puesta en valor del folclore aragonés.

El espectáculo podrá verse los días 17 y 18 de enero en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, en dos funciones que prometen convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la cultura y las tradiciones de Aragón.

Bajo la dirección y el impulso incansable de su fundador, Don Ángel Martínez Quesada, el grupo invita al público a realizar un viaje entrañable y cautivador por toda la geografía aragonesa. Desde las majestuosas montañas del Pirineo hasta las llanuras del sur, cada rincón de la comunidad cobra vida sobre el escenario a través de la música, el canto y la danza tradicional.

“Raíces” no es solo una muestra de folclore, sino una auténtica travesía por el corazón de Aragón. El espectáculo reúne cantos y bailes antiguos que han sido cuidadosamente recopilados y actualizados a lo largo de casi cinco décadas, dando lugar a un montaje dinámico, actual, fácil de entender y profundamente emotivo. La propuesta está concebida para tocar la fibra sensible del público, recordando de dónde venimos y poniendo en valor la riqueza del patrimonio cultural aragonés.

Será una tarde mágica, cargada de recuerdos, sonrisas y alguna lágrima de emoción, en la que se rendirá homenaje a todas las personas que han formado parte de esta gran familia a lo largo de los años.

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón espera compartir con el público una experiencia inolvidable, en la que la dedicación, el esfuerzo y el amor por la jota y el folclore se verán recompensados con el aplauso y el cariño de los asistentes. Una cita única con las raíces de Aragón que nadie debería perderse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
  3. La intrahistoria del macabro secuestro en Garrapinillos: un asesino en casa, el 'lapsus' en TikTok y una testigo en Nochebuena
  4. Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
  5. Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
  6. El impacto revolucionario de Rubén Sellés y las discusiones del club sobre su fichaje que cambiaron el destino del Real Zaragoza
  7. La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029
  8. La transformación física del Real Zaragoza: Sellés, el cambio por la fuerza

Impulsan una plataforma de afectados por caídas con Bizi Zaragoza: "Me fracturé el fémur en tres. Llevo dos meses sin poder apoyar la pierna"

Impulsan una plataforma de afectados por caídas con Bizi Zaragoza: "Me fracturé el fémur en tres. Llevo dos meses sin poder apoyar la pierna"

Por qué media España está colgando sus llaves viejas en la terraza: un método espiritual para decir adiós a la gran plaga del aire

Por qué media España está colgando sus llaves viejas en la terraza: un método espiritual para decir adiós a la gran plaga del aire

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo 'Raíces' en el Teatro de las Esquinas

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo 'Raíces' en el Teatro de las Esquinas

Armando Requeixo gana el Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro con un artículo sobre este autor en Faro de Vigo

Armando Requeixo gana el Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro con un artículo sobre este autor en Faro de Vigo

'Los domingos' y 'Sirat' lideran la lista de nominaciones a los Premios Goya 2026

Nuevo choque PP-PSOE por la financiación: Azcón reta a Alegría a explicarla... y ella le pide que diga qué hará con los fondos

Nuevo choque PP-PSOE por la financiación: Azcón reta a Alegría a explicarla... y ella le pide que diga qué hará con los fondos
Tracking Pixel Contents