El Grupo Folclórico Raíces de Aragón celebra su Gala Aniversario con el espectáculo “Raíces” en el Teatro de las Esquinas

Con gran alegría y emoción, el Grupo Folclórico Raíces de Aragón presenta su esperado espectáculo 'Raíces', una Gala Aniversario con la que celebra 49 años de trayectoria dedicados a la conservación, difusión y puesta en valor del folclore aragonés.

El espectáculo podrá verse los días 17 y 18 de enero en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, en dos funciones que prometen convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la cultura y las tradiciones de Aragón.

Bajo la dirección y el impulso incansable de su fundador, Don Ángel Martínez Quesada, el grupo invita al público a realizar un viaje entrañable y cautivador por toda la geografía aragonesa. Desde las majestuosas montañas del Pirineo hasta las llanuras del sur, cada rincón de la comunidad cobra vida sobre el escenario a través de la música, el canto y la danza tradicional.

“Raíces” no es solo una muestra de folclore, sino una auténtica travesía por el corazón de Aragón. El espectáculo reúne cantos y bailes antiguos que han sido cuidadosamente recopilados y actualizados a lo largo de casi cinco décadas, dando lugar a un montaje dinámico, actual, fácil de entender y profundamente emotivo. La propuesta está concebida para tocar la fibra sensible del público, recordando de dónde venimos y poniendo en valor la riqueza del patrimonio cultural aragonés.

Será una tarde mágica, cargada de recuerdos, sonrisas y alguna lágrima de emoción, en la que se rendirá homenaje a todas las personas que han formado parte de esta gran familia a lo largo de los años.

El Grupo Folclórico Raíces de Aragón espera compartir con el público una experiencia inolvidable, en la que la dedicación, el esfuerzo y el amor por la jota y el folclore se verán recompensados con el aplauso y el cariño de los asistentes. Una cita única con las raíces de Aragón que nadie debería perderse.