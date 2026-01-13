El IAACC Pablo Serrano expone al Goya más a la moda en 'Goya, cazador de tendencias'

‘Goya, Cazador de Tendencias’ se abrirá al público este miércoles, 14 de enero, en el IAACC Pablo Serrano. Organizada por la Fundación Goya en Aragón, la muestra se centra en la indumentaria de los personajes que figuran en los cuadros del pintor de Fuendetodos.

Lo que se verá en el Pablo Serrano hasta el mes de marzo, es una mirada más a las infinitas maneras en las que podemos acercarnos a la obra del genio aragonés. Sus dibujos, obra gráfica y, por supuesto, sus pinturas, constituyen un fondo documental exhaustivo y único en España sobre la indumentaria de este país. Su habilidad para reflejar la psicología de los retratados se acompaña aquí de los trazos certeros con los que recogía la ropa que vestían.

El discurso expositivo se completa con un audiovisual titulado 'Goya en la pasarela'. La pieza fusiona el conocimiento de patronaje, moda 3D y post procesado con IA, en el que el diseñador de moda Iván Royo muestra modelos de pasarela con vestidos que proceden de los cuadros de Goya.

Este nuevo espacio expositivo completa la mirada de 'Serrano ante Goya' que estará abierta hasta el 1 de febrero, también en este museo. En 'Serrano ante Goya' se puede apreciar el proceso creativo de Pablo Serrano, desde los apuntes y dibujos que lo aproximan a la obra de Goya, pasando por las escayolas preparatorias, hasta los bronces definitivos y algunas de las litografías que creó Serrano relacionadas con las obras de Goya.

En el camino hacia el bicentenario

Antes de la inaugaración, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Cultura, Pedro Olloqui, han visita la sala que recoge las piezas. El presidente Azcón ha considerado que “tanto la exposición que ya se puede ver de ‘Serrano ante Goya’ como la exposición de ‘Goya, Cazador de Tendencias’ explican la forma de ser aragonés de Francisco de Goya”. Olloqui, ha apuntado que “Goya fue una persona muy atenta a la indumentaria de sus personajes, como un elemento que ayudaba a retratar y captar el perfil psicológico de su cliente”.

Esta exposición forma parte de los actos encaminados a la celebración del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya en 2028 en los que se está enfocando la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón y que se encuentran dentro Plan Director del Bicentenario de Goya en 2028 del ejecutivo aragonés.

La celebración del bicentenario ha supuesto una importante apuesta por las infraestructuras culturales. Entre ellas destaca el Centro Goya, cuyas obras convertirán los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar en una sección del Museo de Zaragoza en la que vivir y conocer la obra del pintor de forma multisensorial. También se está reforzando San Juan de los Panetes, donde se está ajustando el contenido para ofrecer a los visitantes una experiencia más intensa y novedosa.

A lo anterior se suman también las exposiciones temporales sobre Goya que están viajando por el territorio y las que se desarrollan en Zaragoza. Además, Aragón ha incrementado su patrimonio con la adquisición del cuadro de Don José de Cistué y Coll, pintado por Goya, que ahora forma parte de la colección del Museo de Huesca.