Muere Pedro Calahorra, sacerdote musicólogo y fundador del Festival de Música Antigua de Daroca

El sacerdote y musicólogo aragonés (Zaragoza, 1932), Pedro Calahorra, fundador del Festival de Música Antigua de Daroca y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis así como consejero y director de la Sección de música de la Institución Fernando el Católico, ha fallecido a las 93 años de edad.

Calahorra estaba especializado en la música aragonesa de los siglos XV a XVII, sobre la que ha escrito numerosos libros y artículos. Entre sus libros destacan 'Historia de la música en Aragón (s.I- XVII)', 'La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. Organistas, organeros y órganos' y 'La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. Polifonistas y ministriles'. En 1985 fundó la revista 'Nasarre', que dirigió hasta 1995.

Inventario del archivo musical

Infante de Coro en la catedral de La Seo de Zaragoza, y posteriormente alumno de Higinio Anglés, el patriarca de la moderna musicología española, en el Pontificio Instituto de Música Sacra, de Roma.

Como investigador, trabajó en la catalogación y el inventario del archivo musical de las catedrales de Tarazona, Jaca y colegiata de Daroca. Ha publicado 36 artículos en diversas revistas y ha organizado numerosos congresos y encuentros sobre música, como el Encuentro de Música Ibérica, y el Congreso Nacional de Musicología. Fundó y dirigió la sección de Música Antigua de la Institución Fernando el Católico.

Es el fundador del Festival de Música Antigua de Daroca, que se celebra desde 1979, donde recibió un sentido homenaje en la edición de 2018. Además, la Fundación Uncastillo premió su trayectoria en 2014.

El funeral será este miércoles en la parroquia de San Braulio, situada en la calle Corona de Aragón, 37, de Zaragoza.