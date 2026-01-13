La plataforma de Poetas por Teruel invita a tomar el vermú con Poesía y más

El próximo sábado 17 de enero de 2026 a las 12.30 horas, en Le Tour Bar (Avenida de Europa, 11, Teruel) tendrá lugar un nuevo acto del ciclo Poesía y más, organizado por la Plataforma de Poetas por Teruel, tras el éxito alcanzado en las sesiones anteriores y por la II edición del festival celebrado en el mes de octubre, 'Los libros de los demás'.

El ciclo, que tiene periodicidad mensual, cuenta con la presencia de poetas invitados de la provincia y fuera de ella, la participación de los poetas y creadores de la citada plataforma y la posibilidad de que participe quien así lo desee entre los asistentes mediante la modalidad de micro abierto.

En esta ocasión el encuentro será presentado por Nacho Escuin y contará con la presencia de los poetas Yohana Anaya y Fernando Sanmartín como invitados. Participarán los poetas de la Plataforma de Poetas por Teruel: Isabel Martínez, Juan Villalba, Samuel Hainse, Miriam Grimalt y Vicent Camps.

Yohana Anaya Ruiz nació en Estepona, Málaga. Es autora de 7 libros, entre ellos 'Pájaros enjaulados' y 'Las mujeres del Istmo', ambos publicados con la Universidad de Málaga. Además, es la coordinadora de 'Los días encontrados' (Azimut), antología que recoge textos de más de treinta autores para recaudar fondos para la prevención del suicidio.

Ha participado en numerosos libros colectivos como 'Nosotras' (PPT Ediciones), 'La cuarentena' (Azimut), 'Homenaje a Jacinto Esteban' (Jákara editores) o 'El exilio interior' (Fundación Pérez Estrada). Actualmente, es profesora de Lengua y Literatura en Aragón. Y presenta en este acto su último libro 'Diario de un encuentro' (PPT Ediciones).

Por su parte, el zaragozano Fernando Sanmartín, se define como poeta y narrador. La novela 'Os contaré la verdad' (Xordica, 2020), el diario de viaje 'Días en Nueva York y otras noches' (Newcastle, 2021), y los libros de poemas 'Evitar la niebla' (Papeles mínimos, 2022) y 'Costa Oeste' ( Papeles mínimos, 2025) son los últimos títulos que ha publicado.

En cuanto a la Plataforma de Poetas por Teruel, es una asociación sin ánimo de lucro, radicada en la provincia de Teruel, con el objetivo de promover la actividad literaria desde el territorio.