La RAE se defiende de la acusación de Pérez-Reverte: "Es cada vez más vulgar"

La Real Academia Española (RAE) analizará "con rigor" las críticas vertidas este lunes por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, a quien ha invitado a defender sus propuestas en el pleno de la institución, según han indicado 'Efe' fuentes de la RAE tras una "primera valoración" del artículo publicado en el diario 'El Mundo'.

"Se trata de una opinión personal y, desde luego, respetable sobre algunos aspectos parciales del funcionamiento de la Academia. Se va a proceder con rigor al análisis de las críticas que contiene con los directores y especialistas de los departamentos concernidos", han asegurado esas fuentes.

"El pleno verificará si cuenta con el apoyo de algún académico más, el alcance y realidad de los datos en que se basa y, en su caso, propondrá las medidas que convengan para corregir con urgencia, en la medida en que sea posible, los defectos de funcionamiento que el académico Pérez-Reverte ha hecho públicos", han agregado.

Un debate "inmediato"

La RAE asegura que el debate comenzará de modo "inmediato" y que "se espera que el señor académico pueda exponer y defender sus propuestas en el pleno de la institución".

En su artículo, Pérez-Reverte ha criticado que la RAE esté dominada por "los talibanes del todo vale", y que esta institución haya renunciado a su tradicional lema de "limpia, fija y da esplendor" para someterse a la banalización de los medios de comunicación y redes sociales.

"Todo vale y cualquier cateto audaz puede imponerse, si persevera, a Cervantes, Galdós o García Márquez", ha señalado el escritor, que ha dejado entrever una división en la RAE entre escritores, "solventes" y "marginados", y lingüistas.

A su juicio, la RAE maneja un registro "cada vez más vulgar", con un efecto "devastador" para el idioma. También ha criticado "una evidente falta de liderazgo cultural frente a la avalancha de anglicismos, tecnicismos innecesarios y empobrecimiento léxico", y el hecho de que guarde silencio y no ejerza su autoridad con respecto al lenguaje inclusivo para evitar "irritar al poder político".