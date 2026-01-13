El Teatro del Mercado invita a visitar un divertido museo donde los cuadros cobran vida

Caleidoscopio Teatro presenta 'Promenade', un vibrante y divertido espectáculo teatral visual que invita al público a pasear por un museo muy especial, donde los cuadros desafiarán la imaginación de los espectadores y propondrán intercambiar los sentidos: ver la música, oír los colores, escuchar los cuadros o mirar los sonidos. La propuesta podrá verse del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Teatro del Mercado.

Con la ayuda de unos singulares empleados del Museo, el público se adentrará en un recorrido por una original exposición que desplegará toda la magia escénica de Caleidoscopio Teatro para sorprender con cuadros que cobrarán vida, cambiarán de tamaño o se escaparán del marco en sus travesuras.

A través de este paseo, el público vivirá emociones que les llevarán de la risa a la expectación, y del asombro a la reflexión guiados por la música y dejándose llevar por la experiencia inmersiva en la que los sonidos y las imágenes dialogan entre sí. La propuesta invita a cada espectador a completar la trama desde su propia imaginación y sensibilidad.

Caleidoscopio Teatro trae al escenario del Teatro del Mercado 'Promenade' / Teatro del Mercado

'Promenade' se inspira libremente en la obra 'Cuadros de una exposición', de Modest Mussorgski, como punto de partida para una creación escénica propia. El resultado es una espectacular puesta en escena basada en el 'clown', el teatro visual, los objetos, las imágenes y el gesto, con un lenguaje accesible y sugerente que ofrece diferentes niveles de lectura según la edad y la mirada del espectador. Por ello, el espectáculo está dirigido a todos los públicos, ampliando su alcance más allá del ámbito infantil y familiar y resultando especialmente atractivo también para público joven y adulto.

La programación de esta obra coincide, además, con el entorno del día de San Valero, una esperada festividad en Zaragoza, convirtiéndose en una propuesta cultural idónea para disfrutar en familia y en la ciudad. Y para más interés, aunque sin revelar los detalles, la compañía ya ha adelantado que todas las sesiones contarán con sorpresas especiales.

Todas las funciones cuentan con entradas bonificadas en la web del Teatro del Mercado. El horario será de miércoles a sábado, a las 18.00 horas, y el domingo tendrá una doble función: a las 12.00 y 18.00 horas.