El Certamen Nacional de Jota 'Ciudad de Huesca' celebra su trigésima edición con 327 participantes

El Certamen Nacional de Jota 'Ciudad de Huesca' alcanza este año su trigésimo tercera edición, consolidándose como una de las principales citas del calendario jotero a nivel autonómico y nacional. El certamen está organizado por la Asociación Cultural Acordanza y cuenta, como en ediciones anteriores, con el patrocinio del Ayuntamiento de Huesca, además de la implicación de numerosas personas vinculadas a los grupos folklóricos de la capital y de la provincia, que colaboran de forma activa para garantizar el buen desarrollo del evento.

Las sesiones clasificatorias tendrán lugar los días 17 y 18 de enero, a partir de las 16.00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Las finales se celebrarán el día 31 de enero en el auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca, por la mañana, a las 10.30 horas, competirán las categorías Benjamín, Infantil, Juvenil y Veteranos y, por la tarde, a las 16.30 horas, se desarrollarán las finales de adultos y la fase del Premio Extraordinario.

En esta última fase participarán cantadores y cantadoras, así como bailadores adultos mayores de 16 años, que hayan obtenido premio ordinario o extraordinario en el Certamen Oficial de las Fiestas del Pilar de Zaragoza o el primer premio en canto o baile en el Certamen Nacional de Jota 'Ciudad de Huesca'.

La presente edición contará con un total de 327 participantes, procedentes mayoritariamente de las tres provincias aragonesas, aunque también se darán cita concursantes de comunidades como Madrid, Barcelona, Valencia o Navarra. Desde la organización se destaca, un año más, la voluntad de acoger tanto a los participantes como a sus familias y de mostrar el carácter hospitalario de la ciudad.

En las categorías Benjamín e Infantil se concederán tres premios por modalidad, consistentes en diploma y trofeo. En las categorías Juvenil, Adulto, Veteranos y Dúos, además del diploma y el trofeo, se otorgarán premios en metálico.

Premio extraordinario

El Premio Extraordinario contará asimismo con una dotación económica acorde al prestigio y nivel de los participantes. Los cantadores y cantadoras que opten al Premio Extraordinario deberán interpretar un estilo de jota obligado. En el caso de las mujeres, se ha elegido un estilo de Pilar Gascón, jotera oscense que grabó una amplia colección de estilos, con la interpretación de "su carica taparé". Para los hombres, el estilo obligatorio será "una jota en la Guarguera", asociada al jotero oscense Ángel Jiménez, reconocido letrista y profesor de numerosas escuelas y grupos de jota de la provincia. Asimismo, se entregarán premios a la mejor indumentaria.

El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la jota y el folklore. En la modalidad de canto lo compondrán Mariluz Lafita, Teresa Pardos, Sergio Sanz y Salvador Cored; y en baile, Alicia Guerri, Belén Villaescusa, Jairo Périz y Pablo Pérez Alonso. Jairo Périz ejercerá como presidente del jurado, y Marta Pomarol y Lorena Sierra como secretarias.

Todos los participantes estarán acompañados por una rondalla formada por miembros de distintos grupos folklóricos de la capital oscense, dirigida por Javier Badules. Las rondaderas del baile serán interpretadas por Lorena Laglera, Sofía Bueno, Elena Casaña, Óscar Badías, Roberto Ciria y Mercedes Budiós. La presentación del certamen correrá a cargo de Sara Ezquerra y Pablo Gracia.