Clara Alvarado se queda atrapada en el Teatro de las Esquinas: "Todos estamos solos en el mundo, pero ¿cómo estás en él?"

Cuando todo se apaga, se encienden las conexiones personales y se ilumina la realidad de cada uno. Sobre esto reflexiona la comedia musical ‘Atrapadas en la ofi’, que más allá del humor y la música deja un poso de revisión sobre el lugar de cada uno en el mundo. Y llega a Zaragoza este jueves, 15 de enero, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro de las Esquinas.

Sobre el escenario cuatro actores y cuatro personajes con unos roles muy definidos: un CEO ansioso y machista –Ricky Merino-, una responsable de recursos humanos contradictoria -Paula García Lara-, el invisible chico de los recados -Ricardo Saiz- y la recepcionista socialmente comprometida y laboralmente desencantada.

Clara Alvarado (Navalmoral de la Mata, Cáceres, 1990) da vida a esa recepcionista, Mariana: “Es una tía joven, con curiosidad, que va tirando con pocos recursos”. Vegana, feminista y comprometida con las causas sociales, Mariana se dará cuenta de que “está en un lugar donde no quiere estar, pero está porque toca”, apunta Alvarado.

“Aparentemente no tenemos salida, pero en realidad siempre la hay” Clara Alvarado — Actriz de 'Atrapadas en la ofi'

Este camino de autoconocimiento de los personajes se producirá durante una situación límite, la que provoca un apagón general que les deja incomunicados en el edificio donde trabajan, un viernes por la tarde. Según cuenta Alvarado, “cuando te sientes atrapado y no tienes libertad para hacer lo que realmente quieres sale la sombra, pero también la luz que todos tenemos”.

“Aparentemente no tenemos salida, pero en realidad siempre la hay”. La salida la encontrarán los personajes a ritmo de “temazos” de los 80 que, inevitablemente, conectarán con el público y elevará la energía del teatro para seguir la trama. Sin embargo, entre las risas, hay espacio para que los espectadores “empaticen y se den cuenta de que quizá no estén haciendo lo que realmente quieren hacer con su vida”, advierte Clara Alvarado.

La actriz extremeña es clara acerca de ‘Atrapadas en la ofi’: “La moraleja de esta obra es que todos estamos solos en el mundo, pero ¿cómo estás en él?. Estamos solos, pero tú eliges”. Por eso, el elenco coral se irá quitando las máscaras frente a los otros y al patio de butacas, mostrarán sus debilidades y encontrarán el apoyo necesario para ver la salida.

Más allá de las emociones que remueve esta obra codirigida por Sara Pérez y Emma de Martino -creadora del texto-, lo cierto es que desde el 28 de abril de 2025 la situación distópica que ampara el argumento pasó a ser una realidad palpable. “Ha sido un punto de inflexión”, subraya Alvarado, porque pese a que la obra lleva en cartel desde 2023, ahora toda la población se puede sentir identificada con lo que supone un apagón o una alerta de emergencias: “Hay ese punto de realismo y de conexión con la realidad actual, en concreto con lo del apagón, y el público se ríe bastante”.

Clara Alvarado, una actriz todoterreno

A kilómetros de Zaragoza, Clara Alvarado, conocida para la mayoría por su papel en ‘La casa de papel’, asegura: “Hoy estoy en Málaga y el jueves en Zaragoza, hace nada estuve en una serie, en una peli y son muy diferentes, pero disfruto de todo”. Para ella, una actriz polifacética, no hay una predilección por ninguno de los géneros, todo depende del momento y en cómo se siente respecto a lo que está haciendo.

Alvarado tiene que hacer memoria para recordar la última vez que participó en una obra en la capital del Ebro: “Hace muchos años hice ‘El funeral’ con Concha Velasco y estuvimos en Zaragoza, es una ciudad que tengo poco explorada”. No obstante, está deseando ver la plaza del Pilar y “descubrir la ciudad y su gente”.

Para empezar tendrá la posibilidad de conocer a los asistentes al Teatro de las Esquinas, donde pondrá a prueba sus habilidades vocales y también con la danza, ya que “también bailamos un poquito” en la aclamada ‘Atrapadas en la ofi’, consolidada como uno de los títulos independientes más sólidos de los últimos años y que cuenta con más de 250 funciones.

Las entradas están disponibles a través de la web del Teatro de las Esquinas, por un coste de 16 a 18 euros.