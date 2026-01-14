El festival más divertido y con guasa de Zaragoza vuelve a El Refugio del Crápula

Dieciocho años de buen humor y humor bueno celebra en 2026 el Festival de humor de Zaragoza. Este año, Zaraguasa vuelve a reunir, del 16 al 25 de enero en El Refugio del Crápula, a una decena de cómicos y cómicas para que el año comience con una completa propuesta de comedia local y nacional.

Durante la presentación del festival, Juako Malavirgen, director del Zaraguasa junto a Mariano Bartolomé, ha recordado que esta es la «cuarta edición que se celebra en El Refugio del Crápula», y que desde aquí se ha querido retomar el espíritu del antiguo Juan Sebastián Bar y ofrecer un espacio «referente de la comedia a pie de barra en Zaragoza».

En total, serán siete tardes de actuaciones de todo tipo, desde los ‘stand-up’ o monólogos hasta conciertos. La primera será el concierto en clave de humor que ofrecerán Comedydos este viernes 16 de enero. Ese día la entrada será libre puesto que se trata de la velada inaugural.

Juako Malavirgen, Yolanda Blanco y Mariano Bartolomé durante la presentación del Zaraguasa / Jaime Galindo

Al día siguiente, Iggy Rubín y Beñat Iturbe harán una sesión doble; entre una y otra, la improvisación musical de Colectivo Desastre llegará al espacio de El Refugio del Crápula. El domingo, 18 de enero, seguirá el ritmo del Zaraguasa con la presencia de Juako Malavirgen y su monólogo en el que intentará «interpretar 25 canciones en hora y media» siempre desde la sátira y la irreverencia.

Después de recargar fuerzas, el jueves 22 de enero, el escenario del barrio de La Magdalena acogerá a Xavi Daura -ex Vengamonjas- y Arnau García. El viernes 23 abrirá el fin de semana con Darío Mares, de quien Bartolomé ha bromeado diciendo que está en el cartel «porque me apetecía a mí», en referencia a la gran calidad del monologuista y al placer que supone recibirlo en este festival.

La ‘liantaparda’ La María Rosa hará gala de sus cualidades musicales y sentido del humor durante su actuación del sábado 24 de enero. Tras este directo, Vanessa Valero compartirá un monólogo cercano y sin pelos en la lengua para cerrar la noche.

Reconocimiento a la actriz cómica Yolanda Blanco

Además, el festival homenajeará a la actriz Yolanda Blanco con el Premio José el Niño, galardón que distingue trayectorias vinculadas al humor y la escena cultural aragonesa. «Este es un premio que normalmente se da a un amiguete o amigueta, pero esta vez hacemos una excepción porque Yolanda sí que se lo merece», ha manifestado Malavirgen, quien también ha destacado cómo Blanco crea desde cero y produce sus propios espectáculos.

La cómica ha agradecido el reconocimiento porque «nunca me han dado un premio por actuación». De cara al día 26 de enero, cuando se entregue esta distinción, Blanco ha prometido que habrá una «miniactuación» de la que podrán disfrutar quienes asistan a la jornada de clausura, en la que pondrá el broche final Quique Macías.

Las entradas para todas las actuaciones están a la venta en la web de El Refugio del Crápulay tienen un coste de 12 euros para cualquiera de los espectáculos.