El FIZ calienta motores y saca a la venta las primeras entradas a un precio imbatible

El Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ) calienta motores para su 24ª edición, que se celebrará el próximo sábado 26 de septiembre de 2026 en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Como ya es tradición, los fans incondicionales del FIZ podrán comprar su entrada a un precio especial antes de desvelar el cartel de artistas de esta nueva edición. Este jueves 15 de enero a las 12.00 horas se pondrán a la venta un primer cupo de entradas promocionales a 25 euros. Estos tickets estarán disponibles a través de los cajeros Ibercaja, la web de Ibercaja y la del festival. Una oferta que, como en años anteriores, se prevé que se agote en pocos minutos.

El FIZ cumple este 2026 nada más y nada menos que 24 años y no tiene visos de que, de momento, el festival zaragozano (uno de los más veteranos de la ciudad) vaya a dejar de celebrarse. De hecho, la cita ya empezó a calentar la edición de este año a través de sus redes sociales el pasado 9 de enero. Lo hizo desvelando el diseño del cartel de esta vigésimo cuarta edición, protagonizado por tres gatos de la suerte chinos, customizados con el sello FIZ.

A falta de saber los artistas que compondrán el cartel de este año, la organización del festival ya ha confirmado que no cambiará de sede. Tendrá lugar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (lugar donde ha nacido y crecido la cita) y también ha anunciado la fecha tan esperada para muchos de sus seguidores. Será el 26 de septiembre, sábado, como es habitual, en el formato ya impuesto de un día de festival.

El Festival Independiente de Zaragoza suele sacar a la venta una tirada de entradas a precio promocional sin conocerse aún ninguno de los grupos y este año no ha sido una excepción. El FIZ no solo es un referente en la escena independiente, también ha sabido reinventarse edición tras edición, combinando talento emergente con nombres consolidados.