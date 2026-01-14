Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los poetas José Gabarre o Rosa Martínez recitarán sus versos en el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

Este jueves, 15 de enero, los poetas José Gabarre, Rosa Martínez, Cristina Giménez y Miguel Ángel Ordovás completarán el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta' de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores

Cartel del ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

Cartel del ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta' / AAEE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta', organizado por la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) en colaboración con la Universidad San Jorge (USJ), contará en su sesión de este jueves, 15 de enero, con José Gabarre, Rosa Martínez, Cristina Giménez y Miguel Ángel Ordovás, que recitarán sus versos a las 19.00 horas en el Edificio Grupo San Valero de la plaza Santa Cruz de Zaragoza. El ciclo está coordinado por José Gabarre y Pilar Aguarón Ezpeleta, quien presentará el acto.

Las actividades continuarán al día siguiente con el ciclo 'El poeta y su voz', con la participación de los autores David Conde, José Antonio Conde y Belén Gonzalvo, a las 19.00 horas, en FNAC Plaza España, y la colaboración de la Tertulia Poética Transversores.

El lunes, 19 de enero, a la misma hora, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Contar en corto', que se celebrará en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y contará con la participación de los escritores Pilar Alda, Victoria Tejel, Rosa Valiente, Raquel Diago, Pilar Laín y Mónica Sanguinetti.

En cuanto al ciclo 'Conversaciones con...', la próxima sesión será el jueves, 22 de enero, a las 19.00 horas, en el salón de actos de FNAC Plaza España, y estará dedicada al actor y escritor aragonés José Luis Esteban.

Cerrará el mes el veterano ciclo 'Poesía para perdidos', programado para el sábado, 24 de enero, a las 19.30 horas, en La Casa de Zitas, y contará con la voz de las poetas Sandra Lario y Cris Rivero, así como la actuación musical de La Hora Azul.

