Los poetas José Gabarre o Rosa Martínez recitarán sus versos en el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

El ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta', organizado por la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) en colaboración con la Universidad San Jorge (USJ), contará en su sesión de este jueves, 15 de enero, con José Gabarre, Rosa Martínez, Cristina Giménez y Miguel Ángel Ordovás, que recitarán sus versos a las 19.00 horas en el Edificio Grupo San Valero de la plaza Santa Cruz de Zaragoza. El ciclo está coordinado por José Gabarre y Pilar Aguarón Ezpeleta, quien presentará el acto.

Las actividades continuarán al día siguiente con el ciclo 'El poeta y su voz', con la participación de los autores David Conde, José Antonio Conde y Belén Gonzalvo, a las 19.00 horas, en FNAC Plaza España, y la colaboración de la Tertulia Poética Transversores.

El lunes, 19 de enero, a la misma hora, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Contar en corto', que se celebrará en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y contará con la participación de los escritores Pilar Alda, Victoria Tejel, Rosa Valiente, Raquel Diago, Pilar Laín y Mónica Sanguinetti.

En cuanto al ciclo 'Conversaciones con...', la próxima sesión será el jueves, 22 de enero, a las 19.00 horas, en el salón de actos de FNAC Plaza España, y estará dedicada al actor y escritor aragonés José Luis Esteban.

Cerrará el mes el veterano ciclo 'Poesía para perdidos', programado para el sábado, 24 de enero, a las 19.30 horas, en La Casa de Zitas, y contará con la voz de las poetas Sandra Lario y Cris Rivero, así como la actuación musical de La Hora Azul.