Estos son los 50 grupos y artistas aragoneses más escuchados en Spotify

La web especializada Aragón Musical lleva tres años seguidos publicando un listado con los grupos y artistas aragoneses más escuchados en Spotify. Este 2026 no ha faltado a su cita y hace solo unos días dio a conocer la clasificación. Aunque en ella han entrado nuevos artistas, en los puestos de arriba apenas hay cambios significativos. De hecho, el 'top' cinco es el mismo que el año pasado, con Héroes del Silencio, Bunbury, Amaral, Kase.O y Radio Futura en las primeras posiciones.

Aragón Musical, organizador de los Premios de la Música Aragonesa, comenzó a publicar el listado a finales de 2023 coincidiendo con el 15 aniversario de Spotify en España. La plataforma de streaming supuso una auténtica revolución en esos años y ahora su uso se ha generalizado en todos los móviles y ordenadores.

Spotify permite conocer las escuchas registradas por un artista a nivel mundial, y eso es precisamente lo que ha hecho Aragón Musical. En concreto, la web especializada ha consultado uno a uno los perfiles de 1.107 grupos y solistas de Huesca, Teruel y Zaragoza, obteniendo la variable de oyentes mensuales de cada artista (los datos fueron recopilados el 7 de enero de 2026).

Según explica Aragón Musical en su propio portal digital, solo han contabilizado las bandas y propuestas que cuentan con más de 500 escuchas mensuales, un requisito que cumplen 226 artistas de la comunidad. En esta noticia, sin embargo, solo se han incluido a los 50 más escuchados (en la web de Aragón Musical se puede consultar la clasificación completa).

Estadísticas al margen, lo cierto es que el ranquin permite ver de un vistazo una radiografía de la escena musical aragonesa, con los clásicos de siempre y también con las nuevas incorporaciones de los artistas más jóvenes en los últimos años. Estos son los 50 más escuchados en la plataforma a nivel mundial:

Héroes del Silencio: 5.657.656 escuchas mensuales

Bunbury: 4.722.134

Amaral: 2.530.015

Kase.O: 1.329.341

Radio Futura: 919.345

Orión: 783.212

Sharif: 774.387

Rapsusklei: 644.971

Gordo del Funk: 634.269

Javi Lobe: 597.374

Violadores del Verso: 542.097

Junco: 463.690

Naiara: 421.952

Oscar Mallen: 410.733

Fernando Moreno: 358.095

Sho-Hai: 293.442

Lucas Toledo: 221.100

Original Juan: 195.771

David Civera: 193.928

Garzi: 189.416

Lionware: 158.764

Hazhe: 154.160

R de Rumba: 147.877

Fresquito: 134.525

Salduie: 133.147

Mango: 132.748

Juanjo Bona: 122.269

Rafael Lechowski: 121.149

Andrés Campo: 118.225

Bombony Montana: 115.939

Flowklorikos: 111.887

Más de diez mil y menos de cien mil