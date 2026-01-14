Estos son los 50 grupos y artistas aragoneses más escuchados en Spotify
Aragón Musical, organizador de los Premios de la Música Aragonesa, ha confeccionado una completa lista con las propuestas musicales más exitosas en la plataforma de streaming
La web especializada Aragón Musical lleva tres años seguidos publicando un listado con los grupos y artistas aragoneses más escuchados en Spotify. Este 2026 no ha faltado a su cita y hace solo unos días dio a conocer la clasificación. Aunque en ella han entrado nuevos artistas, en los puestos de arriba apenas hay cambios significativos. De hecho, el 'top' cinco es el mismo que el año pasado, con Héroes del Silencio, Bunbury, Amaral, Kase.O y Radio Futura en las primeras posiciones.
Aragón Musical, organizador de los Premios de la Música Aragonesa, comenzó a publicar el listado a finales de 2023 coincidiendo con el 15 aniversario de Spotify en España. La plataforma de streaming supuso una auténtica revolución en esos años y ahora su uso se ha generalizado en todos los móviles y ordenadores.
Spotify permite conocer las escuchas registradas por un artista a nivel mundial, y eso es precisamente lo que ha hecho Aragón Musical. En concreto, la web especializada ha consultado uno a uno los perfiles de 1.107 grupos y solistas de Huesca, Teruel y Zaragoza, obteniendo la variable de oyentes mensuales de cada artista (los datos fueron recopilados el 7 de enero de 2026).
Según explica Aragón Musical en su propio portal digital, solo han contabilizado las bandas y propuestas que cuentan con más de 500 escuchas mensuales, un requisito que cumplen 226 artistas de la comunidad. En esta noticia, sin embargo, solo se han incluido a los 50 más escuchados (en la web de Aragón Musical se puede consultar la clasificación completa).
Estadísticas al margen, lo cierto es que el ranquin permite ver de un vistazo una radiografía de la escena musical aragonesa, con los clásicos de siempre y también con las nuevas incorporaciones de los artistas más jóvenes en los últimos años. Estos son los 50 más escuchados en la plataforma a nivel mundial:
- Héroes del Silencio: 5.657.656 escuchas mensuales
- Bunbury: 4.722.134
- Amaral: 2.530.015
- Kase.O: 1.329.341
- Radio Futura: 919.345
- Orión: 783.212
- Sharif: 774.387
- Rapsusklei: 644.971
- Gordo del Funk: 634.269
- Javi Lobe: 597.374
- Violadores del Verso: 542.097
- Junco: 463.690
- Naiara: 421.952
- Oscar Mallen: 410.733
- Fernando Moreno: 358.095
- Sho-Hai: 293.442
- Lucas Toledo: 221.100
- Original Juan: 195.771
- David Civera: 193.928
- Garzi: 189.416
- Lionware: 158.764
- Hazhe: 154.160
- R de Rumba: 147.877
- Fresquito: 134.525
- Salduie: 133.147
- Mango: 132.748
- Juanjo Bona: 122.269
- Rafael Lechowski: 121.149
- Andrés Campo: 118.225
- Bombony Montana: 115.939
- Flowklorikos: 111.887
Más de diez mil y menos de cien mil
- Slappy Av: 94.761
- Mxrgxn: 63.884
- Manolo Kabezabolo: 62.596
- Tedra: 55.072
- El Vicio del Duende: 50.998
- Vau Boy: 49.231
- Gaspar Sanz: 47.131
- Labordeta: 45.269
- Corpore: 43.354
- Carmen París: 39.733
- El Momo: 39.586
- Elem: 37.798
- Raissa: 36.143
- Lex Luthorz: 34.433
- Santiago Auserón: 31.947
- Juan Perro: 31.858
- Modelo: 31.208
- Warg: 28.694
- Fernando Esteso: 26.821
