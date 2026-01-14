El Teatro del Mercado aborda la violencia machista con el monólogo 'La decisión de Lola'
La compañía aragonesa Factory Producciones desembarca de jueves a domingo en el teatro zaragozano con un monólogo protagonizado por Ana García
R. L. M.
La compañía aragonesa Factory Producciones desembarca de jueves a domingo en el Teatro del Mercado con 'La decisión de Lola', un monólogo protagonizado por la actriz zaragozana Ana García. Basándose en el texto de José Warletta, el director Mario Ronsano apuesta en su nuevo espectáculo por el género de la tragicomedia para abordar una de las mayores lacras de la sociedad española: la violencia machista.
«'La decisión de Lola' es un grito de libertad, una historia como la de tantas mujeres maltratadas y que sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y haber aceptado vivir con quien pensaban que iba a ser su espacio seguro y se convirtió en su verdugo», han explicado sus responsables en la presentación celebrada este miécoles en el Teatro Principal de Zaragoza.
Convencido de que el teatro puede ser un poderoso instrumento de sensibilización y empoderamiento y que puede visibilizar realidades que suelen ser silenciadas, Ronsano aboga en su nueva obra por «desmitificar el amor romántico y el rol de mujer sumisa, proponiendo el humor como forma de resistencia y superación».
La actriz Ana García da vida a Lola, una mujer maltratada física y mentalmente que pone cucharadas de azúcar en forma de humor a una amargada vida junto a su Manolo. Lola es una de tantas mujeres que viven en un infierno y que solo pueden escapar de su devastado hogar con su imaginación, algo que a Lola le sobra.
La obra se representará de jueves a sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00. Las entradas están a la venta en la web del Teatro Mercado a un precio de 20 euros.
