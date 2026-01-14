La XIII edición de Espacio Reto convertirá el Teatro del Mercado en una carpa de circo

El Teatro del Mercado acogerá del 6 al 8 de febrero la decimotercera edición de Espacio Reto. Durante todo el fin de semana, el escenario se llenará de propuestas artísticas que transitan entre el circo, la danza, la música y el humor. Organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza, este proyecto pone de manifiesto el talento artístico local, sirviendo como escaparate para nuevos creadores y creadoras de la ciudad.

"Espacio Reto es ya una cita obligada con la creación. Los artistas locales cuentan con estas fechas para tener listos sus nuevos proyectos, probar nuevas propuestas, fusionar artes escénicas y lanzarse a la piscina en un teatro amigo", explica Javier Gracia, coordinador de la Escuela de Circo Social de Zaragoza.

Con doce años de trayectoria a sus espaldas, Espacio Reto se consolida como un referente de la creación escénica en Zaragoza. En esta edición, la gala estará conducida por Dani y Andreu, de la Compañía Seón, conocidos por su combinación de técnica acrobática al más alto nivel y el uso del humor. Además de ejercer como maestros de ceremonias, presentarán una nueva propuesta propia en la que sorprenderán al público con su particular universo de globos gigantes.

Las cinco propuestas seleccionadas para esta edición destacan por su diversidad, riesgo e investigación artística. La Compañía Fátima Alcántara presentará 'Dualidad', una pieza de danza contemporánea interpretada por Sabina, Pilar y Fátima, que explora la búsqueda del equilibrio entre la razón y la emoción a través del movimiento. Samuel Domingo y Cristina Abad invitarán al público a una carrera espacial en clave absurda, utilizando únicamente el cuerpo y la técnica aérea de la cuerda lisa para narrar la vida de unos astronautas en órbita.

Por primera vez en Espacio Reto participará una formación tan numerosa sobre el escenario. Coro Tortuga, un coro joven formado por un grupo de amigos, aportará una propuesta fresca que explora nuevas formas de utilizar la voz y el cuerpo, cargada de energía colectiva. Olga Leuchtturm llegará con una arriesgada propuesta de clown que fusiona el lenguaje del payaso con su experiencia como bailarina, proponiendo un viaje por la historia de la danza desde el humor a través de una particular clase magistral.

Cerrando el programa, Inercio Centrípeto presentará un trabajo muy personal fruto de años de investigación, en el que fusiona el mundo del malabar con la videoproyección, creando un espectáculo singular en el que el artista dialoga consigo mismo y con sus diábolos a través de la pantalla.

Cantera de jóvenes artistas

Este proyecto está organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza con el objetivo de impulsar la creación artística local, movilizar las artes escénicas en el barrio y dar visibilidad a los procesos creativos que se desarrollan en la ciudad. El Teatro del Mercado, teatro municipal ubicado en el barrio de El Gancho —donde nació la Escuela—, se convierte así en un espacio fundamental para que jóvenes artistas entren en contacto por primera vez con otros elementos de la creación escénica como la iluminación, el sonido, el vestuario, el espacio escénico y el público.

La Escuela de Circo Social impulsa este evento gracias a la colaboración del público, destinando la recaudación obtenida de la venta de entradas a financiar los proyectos pedagógicos y sociales que desarrolla a lo largo de todo el año.