El Zaragoza Comedy se instala esta semana en el Teatro Principal: de Eva Soriano a Ernesto Sevilla

El humor comienza a adueñarse esta semana de la capital aragonesa gracias a la decimoséptima edición del Zaragoza Comedy. El festival más longevo del país dento de su ámbito regresa un año más con uno de los mejores carteles de su historia y cómicos de la talla de Eva Soriano, Ernesto Sevilla, Henar Álvarez, Diego Peña, Álex O’Dogherty, El Monaguillo o Estirando el Chicle. La cita se celebra de enero a mayo en distintos escenarios de la ciudad, como el Teatro Principal, la sala Mozart o el Patio de la Infanta.

El encargado de abrir fuego este miércoles es el humorista Álex O’Dogherty, quien se subirá a las tablas del Teatro Principal con su 'Palabras mayores', un monólogo donde combina humor irreverente, música en directo y su característico estilo caótico.

Le cogerá el relevo este jueves la televisiva Eva Soriano, que presentará en el mismo escenario 'Disfrutona', un monólogo introspectivo y absurdo que juega con la auto exageración y el humor sin filtros. La presentadora de 'Cuerpos especiales' (Europa FM) ha conseguido colgar el cartel de 'no hay billetes', demostrando su popularidad y capacidad de atracción.

El que también va a llenar hasta la bandera el Teatro Principal va a ser Ernesto Sevilla. El humorista, director y actor albaceteño desembarcará de viernes a domingo con su espectáculo 'Yo, literal', donde repasa su visión del mundo moderno a través de anécdotas personal y su inconfundible ironía. En esta cita reflexionará sobre temas como la tecnología, las relaciones y la confusión del mundo moderno a través de un lenguaje coloquial y de su capacidad para exagerar situaciones cotidianas.

Más allá del Zaragoza Comedy, la capital aragonesa afronta unos días de muchas risas gracias también a otras propuestas. Es el caso del festival Zaraguasa, que se celebra del 16 al 25 de enero en El Refugio del Crápula, y del nuevo espectáculo de Facu Díaz, que aterriza este viernes en el Teatro de las Esquinas con 'Esto no es culpa de nadie'.