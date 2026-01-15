Agotado en pocos minutos el primer cupo de entradas para el FIZ 2026

El FIZ se prepara un año más para regalar una noche de música indie el día 26 de septiembre, en la previa de las Fiestas del Pilar. Tras poner a la venta un primer cupo de entradas a un precio especial de 25 euros, el éxito ha sido rotundo: en pocos minutos se han agotado todas las entradas disponibles.

El público del FIZ ha respondido de forma masiva a esta primera llamada. El cupo promocional se ha agotado en tiempo récord, lo que demuestra la fidelidad de una comunidad que acompaña al festival edición tras edición y ya son veinticuatro. La organización, conocedora de la alta demanda, ha limitado la compra a 2 entradas por persona, para favorecer así a que más personas pudieran hacerse con su ticket.

Ante la excelente acogida del público, la organización anuncia que mañana viernes 16 de enero, a las 12.00 horas, se pondrá a la venta un nuevo cupo de entradas a 30 euros. Además, mañana también se anunciarán los primeros nombres del cartel de esta edición.

Actuación de Amaia en la última edición del FIZ 2025 / RUBEN RUIZ R / EPA

Para quienes no hayan podido hacerse con su entrada en esta tanda, las entradas estarán disponibles a través de la red de Ibercaja y la web oficial del festival.

El Festival de Música Independiente de Zaragoza 2026 está impulsado conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza e inicia así la cuenta atrás hacia una nueva edición. El público tiene marcado en el calendario el sábado 26 de septiembre de 2026 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la música independiente.