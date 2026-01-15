El debate sobre la restitución del arte secuestrado llega a Zaragoza: "Devolverlo es un acto de justicia, pero no se puede imponer qué hacer luego con él"

¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con tantos avances, tantas libertades y tantas independencias, sigamos con este problema del arte secuestrado o robado? "De hecho, es una de las cosas que queremos conseguir con el libro y es que nos gustaría atraer la atención hacia este tema, sensibilizar el público y hacer a la gente pensar". Catharine Titi y Katia Fach Gómez acaban de publicar el ensayo 'Arte secuestrado' (Península) en el que siguen el rastro de seis piezas emblemáticas para contar cómo llegaron a los lugares donde se exhiben y llamar la atención sobre el proceso de restitución y abrir el debate.

"Queremos que la gente vea de manera crítica los museos que visitan precisamente para preguntarse si los museos universales que se crearon hace dos siglos, en una época de colonialismo y imperialismo, siguen teniendo los valores de aquella época que siguen justificando el hecho de tener estos objetos en sus colecciones", explican las dos expertas, que este jueves han presentado su libro en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

"Los frisos del Partenón volverán"

De esas seis piezas emblemáticas (los mármoles del Partenón, los tesoros de Magdala, los bronces de Benín, el busto de Nefertiti, el hombre prehistsórico de Java y el penacho de Moctezuma), quizá las que más ruido hay en torno a su posible restitución son los frisos del Partenón que aún siguen exhibiéndose en el British Museum de Londres después de una historia de apropiación de los mismos plagada de mentiras y engaños. "Creo que volverán, no sabemos cuándo, pero creo que sí", contesta con rotundiad Titi, que prosigue: "Incluso el British Museum, que por el momento no hay voluntad, ya ha cambiado algo. No tienen intención de devolver los mármoles, pero hace 20 años cuando Grecia los pedía ni hablaban con ellos, ahora aceptan dialogar sobre ello". De hecho, explica la experta francesa, "están tratando de hacer algo inteligente para el museo pero muy peligroso para el resto. En lugar de devolverlos hablan de hacer un préstamo o un intercambio de piezas durante unos años. Eso es algo muy peligroso, no solo para Grecia, también para los otros países que están pidiendo la devolución de patrimonio cultural. Pero el mundo está cambiando y en un futuro no les quedará otra opción".

Catharine Titi y Katia Fach este jueves en Zaragoza. / Laura Trives

En el lado contrario, los bronces "son el mejor ejemplo contemporáneo de arte que se ha devuelto, lo han hecho Francia y Alemania; y Países Bajos también está muy implicado en ello y en Estados Unidos han estado devolviendo bronces a Benín (actual Nigeria)", afirman Titi y Fach.

En este debate de la restitución, la doctrina de Países Bajos es muy contundente, narran las dos expertas: "Su discurso parte de que devolver las piezas es un acto de justicia. Reconocen que algo malo pasó hace tantos siglos, cuando las piezas se sustrajeron de su lugar de origen y ahora lo mínimo que pueden hacer es devolver el objeto". Cuando devolvieron los bronces de Benín, se planteó que dónde se iban a exponer en Nigeria hoy en día y Países Bajos fueron muy claros en su respuesta: "Nosotros teníamos la obligación ética y moral de devolverlos, los que van a hacer ellos es su asunto", contestaron.

El planteamiento novedoso de Países Bajos

¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Catharine Titi y Katia Fach responden: "El planteamiento, en ese sentido, es novedoso en el contexto europeo, abogan por una restitución incondicional. Incluso ha habido autores que han dicho que hay como un nuevo paternalismo, colonialismo, que consiste en devolver las obras pero con condiciones de que utilicen parámetros europeos al recepcionar las piezas y al exponerlas".

En Aragón, está el caso de las pinturas de Sijena. "Las dos somos profesoras de Derecho Internacional y queríamos abordar este tema desde una perspectiva internacional. Creemos que nuestra misión debe ser contar casos mundiales de una forma amena para que el lector cuando los lea, tal vez le permita también darle una vuelta más a su realidad más cercana", concluyen.