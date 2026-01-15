Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El director del Museo Nacional del Prado explica los entresijos del museo en Zaragoza

Miguel Falomir participará el próximo miércoles, 21 de enero, de 'Diálogos en la Facultad de Derecho'

Miguel Falomir, director del Museo del Prado

Miguel Falomir, director del Museo del Prado / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Vuelve 'Diálogos en la Facultad de Derecho' para sumergirnos en la historia, tesoros de valor incalculable, colecciones y, por qué no, entresijos y secretos, de la que está considerada la institución cultural más importante de España: el Museo Nacional del Prado. Será el próximo miércoles 21 de enero a las 18.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.

El Museo Nacional del Prado es uno de los museos más prestigiosos y más visitados del mundo y está considerado la institución cultural mundial más importante en pintura europea. En esta sesión, su director, Miguel Falomir, licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, dialogará con Anna Biedermann, profesora de la Universidad de Zaragoza e integrante de su Instituto de Patrimonio y Humanidades.

La conversación permitirá acercarse al funcionamiento interno del museo, a sus colecciones y a los retos actuales de una institución de referencia internacional. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Cartel del coloquio

Cartel del coloquio / Universidad de Zaragoza

El ciclo 'Diálogos en la Facultad de Derecho' persigue abrir las puertas de la facultad a toda la sociedad y convertirla en un lugar de encuentro y reflexión intelectual en su sentido más amplio. A lo largo del ciclo, distintas personalidades abordan cuestiones del mundo de la literatura, del arte, de la historia, del periodismo, de la imagen o de la ciencia a través de un diálogo con un docente de la Universidad de Zaragoza.

Por estos diálogos han pasado personalidades como la presentadora de televisión Ana Blanco; la escritora Irene Vallejo; los cineastas Gaizka Urresti y Javier Macipe; la artista visual Yolanda Domínguez; los científicos Luis Enjuanes y Carlos Martín Montañés; la fotoperiodista Judith Prat; el bailaor Miguel Ángel Berna; o el director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo.

