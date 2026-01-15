Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo EndesaExpo ZaragozaRoyo VillanovaMultinacional centros de datosReal ZaragozaAntena telecomunicaciones
instagramlinkedin

El FIZ pone una limitación a sus primeras entradas promocionales: dónde y cuándo comprarlas

El festival activa su venta este jueves a las 12.00 horas

El público llenó la sala Multiusos de Zaragoza en la pasada edición del FIZ.

El público llenó la sala Multiusos de Zaragoza en la pasada edición del FIZ. / Jaime Galindo

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El FIZ, un día antes de que desvele em cartel para su edición de este año, que será el 26 de septiembre en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, saca a la venta (desde este jueves a las 12.00 horas) un cupo de entradas promocionales.

Las mismas costarán 25 euros y serán, como es tradición todos los años, muy limitadas. Pero, además, en etaa ocasión, en previsión de los sucedido en otras ocasiones, la organización ha decidido poner una limitación.

"Alta demanda"

Y es que, "dada la alta demanda de entradas y para que puedan llegar al mayor número de compradores", cada uno solo podrá adquirir dos entradas como máximo en cada operación.

El FIZ cumple este 2026 nada más y nada menos que 24 años y no tiene visos de que, de momento, el festival zaragozano (uno de los más veteranos de la ciudad) vaya a dejar de celebrarse. De hecho, la cita ya empezó a calentar la edición de este año a través de sus redes sociales el pasado 9 de enero. Lo hizo desvelando el diseño del cartel de esta vigésimo cuarta edición, protagonizado por tres gatos de la suerte chinos, customizados con el sello FIZ.

Noticias relacionadas y más

Las entradas se pueden comprar a un primer precio de 25 euros a partir de las 12.00 horas de este jueves en la web de Ibercaja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents