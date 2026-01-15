Elena Rivera recibe su premio más especial: "Un honor compartirlo con toda esta gente talentosa"

La actriz aragonesa Elena Rivera recibió este miércoles en la Universidad de Alcalá de Henares el Premio Cygnus como Mejor actriz de serie por su trabajo en la producción televisiva 'Perdiendo el juicio', realizada por Atresmedia.

En la octava ediciónde los galardones destacó el nombre de Elena Rivera, conocida por su papel de Karina en 'Cuéntame como pasó', que ha sido premiada a Mejor Actriz de Serie por interpretar a Amanda Torres en la producción original de Atresmedia 'Perdiendo el juicio'. La historia sigue los pasos de una abogada de éxito que, tras un colapso por TOC en pleno juicio, se ve obligada a dar un giro radical a su vida. Con este personaje Rivera ha conseguido concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y todas las implicaciones laborales y personales que conlleva. Un logro de calado que ha sido muy valorado en los premios audiovisuales más comprometidos.

"Un honor compartirlo con toda esta gente talentosa", ha señalado la actriz al compartir una fotografía con todos los premiadosd a través de sus redes sociales.

La historia de los galardones

Los Premios Cygnus nacieron en 2019 con el firme objetivo de reconocer el trabajo de las personas dedicadas al cine y la televisión que más han aportado en el noble empeño de transmitir valores positivos para la sociedad. La Universidad de Alcalá, institución española de prestigio mundial y de contrastado compromiso y responsabilidad social, en colaboración con el colectivo de profesionales del cine representado en ACIVAS -Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de Valores y Solidario- son los promotores de este encuentro que ambas instituciones promueven desde 2019, con el apoyo de EGEDA, CINESA, AIE, Creast y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Desde entonces tienen una cita ineludible en los Encuentros de Cine Solidario y de Valores desarrollados desde la Fundación General de la Universidad de Alcalá a través de CIMUART (Instituto para el estudio y desarrollo de las artes y las ciencias audiovisuales), con los que se da a conocer el compromiso de la industria audiovisual a través de diferentes actividades.