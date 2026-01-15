La coplilla de Sylvia Pantoja y Carmen París: "Nos hemos encontrado por la calle en Zaragoza y..."
Las dos artistas unen su arte para una nueva canción que se publicará en breve
La música une estilos y hace muchas compañías. Y si no que se lo digan a Sylvia Pantoja y Carmen París. Se conocieron em México hace ya algunos años y ahora se han reencontrado en Zaragoza. Sylvia Pantoja reside entre la capital aragonesa (ya que de aquí es su pareja, Antílope, vocalista de Volador) y Sevilla y ahora que viven cerca han decidido unir sus fuerzas.
"Así que por aquí en Zaragoza, con toda la ciercera", le dice Carmen París en un 'reel' que acaba de subir a redes sociales Sylvia Pantoja quien le contesta: "Nos conocimos en México y acabo viviendo en Zaragoza", a lo que París le espeta: "¡Qué sorpresa! Quién te lo iba a decir". Y es entonces cuando explican el motivo de la publicación. "Nos hemos encontrado por la calle en Zaragoza y hemos dicho, 'vamos a hacer unas coplillas o algo'".
"Vamos a improvisar algo"
"Hemos dicho, 'vamos a improvisar algo'", dice Carmen París, que prosigue: "Tengo un amigo, Juanmi, que tiene un estudio, así que le he dicho, calentamos, improvisamos y grabamos. ¡Y no sabéis lo que nos has quedado, canelica en rama!". "Una joyica", apostilla Sylvia Pantoja. El resultado todavía no se puede escuchar pero ellas mismas lo anuncian: ¡Próximamente!.
Sylvia Pantoja es cada día un poco más una zaragozana de adopción gracias a su pareja con el que precisamente subió a cantar el pasado 8 de enero en el concierto de regreso de Volador en el Teatro de las Esquinas. Buena prueba es que tampoco se quiso perder ni las Fiestas del Pilar ni el gran manto floral de la Virgen. De hecho, compartió en redes sociales un momento muy especial con su pareja a los pies de ese espectacular manto floral. Con una foto dándose un beso con Antílope la artista lanza un mensaje muy sentido hacia Aragón: "En mi pecho Zaragoza y la Virgen del Pilar, le pedí bendiciones para mi gira por Colombia. Partimos hoy y siempre que vengo a mi Aragón no puedo dejar de escuchar a la maravillosa Carmen París ¿Cuando una "copla - jota" juntas? Te abrazo preciosa ❤️".
