La coplilla de Sylvia Pantoja y Carmen París: "Nos hemos encontrado por la calle en Zaragoza y..."

La música une estilos y hace muchas compañías. Y si no que se lo digan a Sylvia Pantoja y Carmen París. Se conocieron em México hace ya algunos años y ahora se han reencontrado en Zaragoza. Sylvia Pantoja reside entre la capital aragonesa (ya que de aquí es su pareja, Antílope, vocalista de Volador) y Sevilla y ahora que viven cerca han decidido unir sus fuerzas.

"Así que por aquí en Zaragoza, con toda la ciercera", le dice Carmen París en un 'reel' que acaba de subir a redes sociales Sylvia Pantoja quien le contesta: "Nos conocimos en México y acabo viviendo en Zaragoza", a lo que París le espeta: "¡Qué sorpresa! Quién te lo iba a decir". Y es entonces cuando explican el motivo de la publicación. "Nos hemos encontrado por la calle en Zaragoza y hemos dicho, 'vamos a hacer unas coplillas o algo'".

"Vamos a improvisar algo"

"Hemos dicho, 'vamos a improvisar algo'", dice Carmen París, que prosigue: "Tengo un amigo, Juanmi, que tiene un estudio, así que le he dicho, calentamos, improvisamos y grabamos. ¡Y no sabéis lo que nos has quedado, canelica en rama!". "Una joyica", apostilla Sylvia Pantoja. El resultado todavía no se puede escuchar pero ellas mismas lo anuncian: ¡Próximamente!.