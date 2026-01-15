La ruta romana de Zaragoza invita a pasar 'Un domingo en el museo': el programa de actividades gratuitas

Los museos romanos de la ruta caesaraugustana -a la espera de la reapertura del Pablo Gargallo- vuelven este 2026 a abrirse a toda la ciudadanía para ofrecer espectáculos escénicos en el marco de este legado patrimonial. ‘Un domingo en el museo’ alcanza la mayoría de edad y lo celebra con una propuesta novedosa de eventos gratuitos y que aprovechan la entrada libre a los museos dependientes del ayuntamiento el primer domingo de cada mes. Estas jornadas están pensadas para acudir en familia, descubrir y disfrutar de la oferta museística municipal.

La programación ya comenzó el 4 de enero, con la actuación del pianista Cristian Baquero en el Museo del Foro, y ya tiene previstas las representaciones del primer semestre: yoga teatro con Rolde Mayura, ‘Vaya Odi-sea’ de Teatro Psiare, el espectáculo de músico e ilustración de Sara Rubio y Yasmina Oliveros, los cuentos de Lü de Lürdes y la interpretación de ‘Prometeo, bufón y mártir’ por parte de Alberto Castrillo-Ferrer.

Vicente Simón, técnico de Museos del Ayuntamiento de Zaragoza, ha destacado en la presentación del programa que “se trata de abrir los museos a todos, democratizar la cultura. Desmitificar el museo como espacio de alta cultura”. Con este propósito, las intervenciones de este primer semestre se enfocan en la participación del público.

Cartel del ciclo 'Un domingo en el museo' de 2026 / Ayuntamiento de Zaragoza

Así, el 1 de febrero, en el Museo del Foro de Caesaraugusta, la compañía Rolde Mayura desarrollará una experiencia distinta. ‘Río arriba’ es una obra que desde el lenguaje escénico crea un espacio de presencia, sensibilidad y conexión. Tras la representación, la compañía abre un espacio de debate y coloquio con los asistentes para conocer sus sensaciones y emociones derivadas de la actuación. Habrá dos sesiones, a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Por su parte, los meses de marzo, mayo y junio estarán dedicados a la mitología, lo que enlaza con el contenido patrimonial de los museos. El domingo 1 de marzo habrá también sesión doble, a las 11.00 y a las 12.30 horas, Teatro Psiare convertirá el Museo del Teatro en la galera de Ulises; ‘Vaya Odi-sea’ recrea el viaje de regreso a Ítaca del mítico personaje.

Abril supone un pequeño paréntesis temático. El día 5 de abril, en el Museo del Foro, a las 11.00 y a las 12.30 horas, Sara Rubio interpretará al piano, mientras que Yasmina Oliveros creará una imagen mediante estampación. Una oportunidad para vivir el proceso creativo en vivo.

Lü de Lürdes invitará a descubrir el mundo antiguo a través de sus cuentos mitológicos. La cita, en la que grandes y pequeños descubrirán el héroe o heroína que llevan dentro, será en 3 de mayo, a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Un escenario excepcional

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado en el acto que estos espacios son “escenarios ideales para las artes escénicas”. Una de estas grandes representaciones que posibilita ‘Un domingo en el museo’, será la obra interpretada por Alberto Castrillo-Ferrer y la compañía El Gato Negro: ‘Prometeo, bufón y mártir’, prevista para el 7 de junio, en una única sesión, a las 12.00 horas.

El entorno del Museo del Foro es el elegido para esta obra teatral que trata de reinventar la historia de Prometeo con personajes inspirados en la 'Commedia dell’Arte'. Toda la acción se desarrolla en un espacio circular, inspirado en el mito de Atlas.

Cristian Baquero interpreta su peculiar resumen musical desde el barroco a la actualidad con los restos del Teatro romano de fondo / Laura Trives

A modo de cierre del acto de presentación, el pianista zaragozano Cristian Baquero ha recorrido la historia de la música, del barroco a la actualidad, en apenas tres minutos. Esta intervención ha condensado la habilidad musical de Baquero, quien volverá explorar la sonoridad del Museo del Foro en un nuevo concierto, el día 2 de agosto.