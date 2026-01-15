Nueva exposición en el IAACC Pablo Serrano: un grito de denuncia que hunde sus raíces en Goya

El IAACC Pablo Serrano sigue enriqueciendo con nuevas propuestas expositivas el camino que concluirá en 2028 con la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya. En los últimos meses, han sido varias las exposiciones que se han inaugurado con el genio de Fuendetodos como hilo conductor. El año pasado, una de ellas repasó su influencia en el cine, otra puso en valor las obras que Pablo Serrano realizó inspirándose en el trabajo del aragonés más universal (aún se puede disfrutar) y esta semana ha abierto otra centrada en la moda que el pintor plasmó en sus retratos. El museo del paseo María Agustín ha dado este jueves un paso más en este sentido al inaugurar ‘El susurro hecho imagen. La denuncia en la colección Escolano-Olivares’, una exposición en la que, de nuevo, planea la enorme sombra de Goya.

Sus series de los ‘Desastres de la guerra’ o los ‘Disparates’ han sido el germen y la inspiración que ha llevado a muchos artistas a utilizar la obra gráfica como vehículo de expresión para denunciar la realidad de su tiempo. Precisamente, las láminas que forman parte de esta nueva exposición beben de ese espíritu de denuncia.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 5 de abril en la sala 011 del museo, reúne la voz de 20 artistas que a través de la imagen conforman un susurro que se convierte en clamor ante situaciones injustas. Un ejemplo de ello es la serie ‘Mutilados de paz’ que el canario Manolo Millares dedicó en los años 60 a su padre, represaliado por la dictadura franquista, o la carpeta ‘Homenaje a Allende’ que varios artistas lanzaron en 1977 contra el golpe de Estado al presidente chileno.

La exposición se ha instalado en la sala 011 del museo. / JOSEMA MOLINA

La exposición, presentada este jueves por el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, reúne obras de Antonio Saura, Sergio Abrain, Juan Genovés, Rafael Canogar, Joan Brossa, Manuel Hernández Mompó, del Equipo Crónica y del Equipo Realidad, entre otros. Y todas las estampas forman parte de la colección Escolano-Olivares, construida durante cuatro décadas. El matrimonio aragonés, con el beneplácito de su hijo Román Escolano (el que fuera Ministro de Economía con el Gobierno de Rajoy), decidió donar en 1996 esta colección de obra gráfica a todos los aragoneses entrando a formar parte de los fondos del IAACC Pablo Serrano.

Una colección muy completa

En ella hay serigrafías emblemáticas como la titulada ‘El zurdo’, de Equipo Realidad, ‘Espanya’, de Joan Brossa, o ‘Bombardeo’, de Equipo Crónica. "La colección, que costó toda una vida poner en pie, reúne piezas muy relevantes, así que solo podemos agradecerles su generosidad", ha subrayado Olloqui.

Por su parte, el director del IAACC, Julio Ramón, ha destacado que todas estas piezas ponen de manifiesto lo que supuso Goya como "pionero en esa denuncia social en la obra gráfica": "Se puede ver en esas manchas difuminadas del Equipo Crónica o en esas alambradas que nos llevan directamente a los 'Desastres de la guerra'".