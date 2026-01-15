Pepe Lorente y Javier Macipe entonarán la despedida en Huesca cantando a 'La estrella azul'

El Ayuntamiento de Huesca ha acogido la presentación de los conciertos de despedida de Pepe Lorente y Javier Macipe. El proyecto musical, surgido a partir de la película 'La estrella azul', se despedirá del público oscense con dos actuaciones el próximo 22 de febrero en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, a las 12.30 y a las 19.00 horas.

El director Javier Macipe y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, han detallado los pormenores de un espectáculo concebido para cerrar este recorrido artístico que ha acompañado al éxito de la película. Además, la fecha coincide con el aniversario de los Premios Goya, donde consiguieron dos galardones, y con los dos años desde su estreno.

Macipe ha explicado que esta gira supone la despedida definitiva del proyecto musical, con conciertos programados en las tres provincias aragonesas y en Madrid, además de otras ciudades, como forma de acercarse y agradecer el apoyo del público que ha acompañado este viaje desde el inicio.

La concejala, Sonia Latre, y Javier Macipe en el Ayuntamiento de Huesca / Ayuntamiento de Huesca

El cineasta ha señalado que, muy a su pesar, ponen fin a esta etapa para poder centrarse en los nuevos proyectos cinematográficos que tienen entre manos. Entre ellos, Macipe ha adelantado que se encuentra inmerso en una grabación de gran envergadura, que previsiblemente se rodará entre Latinoamérica y España.

Tras el éxito de los conciertos celebrados el año pasado en el mismo espacio municipal, con todas las entradas vendidas, Macipe y Lorente regresan a Huesca para despedirse del público que ha acompañado desde el inicio este proyecto tan ligado a la ciudad y a la figura de Mauricio Aznar.

La definitiva última ronda

El espectáculo es un formato acústico especialmente diseñado para este adiós, en el que los artistas compartirán canciones, anécdotas y emociones surgidas a lo largo de su aventura latinoamericana, hiladas a través de grandes clásicos de la música latinoamericana.

En estos conciertos contarán además con la colaboración de Gabriel Sopeña y de la jotera oscense Regina Trigo, así como con el guitarrista Alberto Solobera y el bajista y productor musical Guillermo Mata, integrantes de la banda La estrella azul Live.

Durante la presentación, se ha recordado que este proyecto ha recorrido en los dos últimos años numerosos escenarios de todo el país, con más de sesenta conciertos, en formatos que han ido desde el dúo acústico hasta la actuación con banda completa, siempre con una excelente respuesta del público.

Además de las dos fechas en Huesca, el espectáculo llegará también al Teatro Principal de Zaragoza, al Teatro Marín de Teruel y a la Sala Galileo de Madrid, dentro de una gira de despedida que pone el broche final a este proyecto artístico.

Pepe Lorente no ha podido asistir al acto al encontrarse fuera por compromisos profesionales, ya que recientemente ha finalizado el rodaje de su próxima película como protagonista en Galicia y actualmente se encuentra rodando una serie de ficción en Canarias.