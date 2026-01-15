El Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel abre el plazo de inscripciones
La duodécima edición incluye una nueva categoría, 'Migración y fronteras', a la que pueden concurrir las personas participantes hasta el próximo 4 de mayo
El Archivo Fotográfico Jalón Ángel del Grupo San Valero convoca la duodécima edición del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel. En esta convocatoria, se suma la categoría especial 'Migración y fronteras', a las categorías habituales de viajes y retrato.
La cuantía del premio es de 1.500 euros, una estatuilla emblemática y un diploma para el ganador de cada categoría. Además, el jurado, formado por profesionales del ámbito de la fotografía de reconocido prestigio nacional e internacional, podrá otorgar menciones especiales para cada modalidad.
La participación en este concurso se realiza online a través de la página web y la fecha límite de admisión de las obras es el 4 de mayo de 2026. Las fotografías ganadoras se darán a conocer el día 25 de junio, a través de la web del Archivo Jalón Ángel y de sus redes sociales. El Archivo solo contactará directamente con los ganadores.
Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel
Este premio internacional nació en 2014 como homenaje al fotógrafo Jalón Ángel, figura relevante de la sociedad zaragozana cuyas inquietudes sociales y personales le llevaron también a fundar la Escuela Profesional San Valero, origen del actual Grupo San Valero.
Ángel Hilario García de Jalón Hueto ha sido uno de los exponentes más destacados de la fotografía retratística del siglo XX en España, desde que en 1926 se estableciera en Zaragoza. Aquí combinó una fotografía más personal y creativa, especializada en los viajes con paisajes urbanos y naturales, con sus retratos de estudio.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica