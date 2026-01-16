David Uclés, Soledad Puértolas o Juan Gómez Jurado protagonizarán en Zaragoza los Martes de Libros

La Fundación Ibercaja comienza su programación literaria para este año con las nuevas citas de Martes de libros, en el Patio de la Infanta. Una de las propuestas más consolidadas que cada año reúne a los autores principales de la actualidad literaria nacional. Las conversaciones de estos primeros meses de 2026 contarán con Rafael Tarradas, Peridis, Ulises Bértolo, Luis Zueco, Luis Landero, Juan Gómez Jurado, Antonio Mercero, Sergio del Molino, Sara Barquinero, Lorenzo Silva, Emilio del Río, David Uclés, Mayte Uceda, Soledad Puértolas y Juan Luis Arsuaga.

El primer Martes de Libros de este 2026 tendrá lugar este próximo 20 de enero, a las 19.00 horas, con la participación de uno de los autores más leídos de novela histórica, el escritor Rafael Tarradas, que presentará, en conversación con la periodista Carmen Ruiz, su última obra, 'La protegida', donde viaja a la Barcelona industrial de 1880 en una historia de ambición, venganza y conflictos sociales, que confirma el sólido recorrido de un autor que ha sabido conectar con miles de lectores.

El siguiente martes 27 de enero, será la ocasión de conocer el libro de Peridis, 'El tesoro del convento caído'. El escritor mezcla memorias, autoayuda, testimonio y reflexión vital con su estilo tan propio. Arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor, publica sus viñetas en El País y es colaborador en TVE. Será José Luis Melero quien comparta el coloquio con el autor.

El programa literario continuará el 10 de febrero con uno de los autores más sólidos del género negro contemporáneo, Ulises Bértolo, y su reciente obra 'Exitus', un thriller con una trama inquietante que no ofrece respuestas cómodas, sino preguntas necesarias.

El mes de febrero continuará con la presencia del escritor aragonés Luis Zueco, el día 16, quien se adentra en el proceso de la Inquisición a Goya, con su obra 'El juicio', un thriller histórico apasionante sobre uno de los episodios más desconocidos y fascinantes de la vida de Francisco de Goya, a través de la publicación de Los Caprichos. Unos grabados que, tras su éxito fulgurante, fueron retirados por lo que escondían y propagaban y contaban.

Luis Landero, uno de los narradores más profundos y reconocidos, visitará el ciclo el 24 de febrero con 'Coloquio de invierno', una obra que confirma su maestría narrativa y su condición de clásico contemporáneo.

El 27 de febrero será el turno de Juan Gómez-Jurado, uno de los escritores más populares, con 'Mentira', su primera novela independiente del universo 'Reina Roja' en 15 años. Con un planteamiento de suspense y secretos cruzados, el autor vuelve a demostrar su pulso narrativo.

El integrante del seudónimo Carmen Mola, Antonio Mercero, participará el 10 de marzo con una novela de gran carga emocional 'Está lloviendo y te quiero', que reconstruye la historia de una familia a lo largo de cuatro generaciones. Una estremecedora saga familiar que recorre el último siglo de España.

''La hija', es la nueva propuesta del aragonés Sergio del Molino que llega el 11 de marzo con un audaz juego entre historia y ficción que ilumina una figura injustamente relegada al olvido, la de Rosario Weiss, la niña prodigio que vivió junto a Francisco de Goya y que fue discípula, confidente y, para el pintor, algo muy parecido a una hija.

La zaragozana Sara Barquinero participará el 17 de marzo con 'La chica más lista que conozco', una novela que combina ambición literaria y lucidez intelectual, y que consolida a la autora como una de las voces más relevantes de su generación.

El 24 de marzo, Lorenzo Silva presentará 'Afanes sin provecho', un volumen de relatos escritos a lo largo de cuatro décadas que permite recorrer los distintos registros y obsesiones literarias de uno de los autores más leídos y respetados.

El referente en divulgación del mundo clásico Emilio del Río presentará, el 7 de abril, 'Pequeña historia de Roma', una invitación a descubrir la vigencia del legado romano, cómo una pequeña aldea de pastores, junto al Tíber, acabó dominando el Mediterráneo y construyendo el mundo en el que vivimos.

El reciente ganador del premio Nadal, David Uclés, presenta el 13 de abril su novela 'La ciudad de las luces muertas', coronado como uno de los fenómenos de la nueva literatura.

El 28 de abril, Mayte Uceda presenta 'Los amores paralelos', una intensa novela ambientada en la España de los años treinta que aborda el amor, la memoria y la fractura social a través del destino de dos hermanas.

Soledad Puértolas, miembro de la Real Academia Española, presenta el 12 de mayo 'En el camping', una colección de relatos que confirma la maestría literaria de una zaragozana fundamental de la literatura contemporánea.

Por último, el 26 de mayo, Juan Luis Arsuaga, uno de los científicos y divulgadores más reconocidos de nuestro país, hablará de su nuevo libro, 'La respuesta'.