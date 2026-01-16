Dónde ver el documental aragonés nominado a los Goya

El director y productor Gaizka Urrestiha conseguido esta semana su quinta nominación a los Goya, en esta ocasión, con su documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', que optará a llevarse el 'cabezón' de su categoría ante cuatro figuras consagradas y de alto nivel ('2025 Todos somos Gaza', de Hernán Zin; 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta; 'Tardes de soledad', de Albert Serra; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria).

El cineasta vasco aunque de larga trayectoria en Aragón donde tiene sede su productora y donde reside él con su familia desde hace muchos años ya sabe lo que es ganar el Goya a mejor documental (lo hizo con 'Labordeta, un hombre sin más'), además de tener otro a mejor cortometraje de ficción con 'Abstenerse agencias'.

Dónde ver la producción

El documental, tras su paso por varios festivales y su llegada a las salas, aunque en Zaragoza ya no está programado en ningún cine, desde este sábado 17 de enero se podrá ver a través de Movistar+ que lo incopora a su catálogo dentro de su amplia oferta de cines español.

La cinta, dirigida por Gaizka Urresti y coproducida por Urresti Producciones, Altube Filmeak y Allmura Films, explora la vida y obra del cineasta vasco Eloy de la Iglesia, una de las figuras más transgresoras y controvertidas del cine español.

Con una trayectoria marcada por la lucha contra la censura, su compromiso social y su retrato descarnado de la España de la Transición, el documental narra también la caída del realizador en la adicción y su posterior regreso al cine, su gran pasión.

La producción cuenta con la participación aragonesa de la turolense Carmen Cañada, responsable de música y sonido, y con los testimonios de los zaragozanos Eduardo Fuembuena y Alejo Lorén, entre otras voces que reflexionan sobre la figura y legado del director.