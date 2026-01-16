El espectacular mural dedicado a Sho-Hai: "Llorando estoy"

El MC aragonés, de las Delicias zaragozanas y orgulloso de serlo para más señas, Sho-Hai es uno de los raperos más queridos por su público y son muchos los que le realizan muchas muestras de cariño más allá de acudir a cada uno de sus conciertos. Y, de hecho, él fue el que hizo posible el primer regreso de Violadores del Verso el año pasado ya que fue en su concierto en Madrid cuando se produjo esa reunión más de diez años después para cantar 'Vivir para contarlo' entre el delirio del público.

Sin embargo, el zaragozano se ha llevado hace unos días quizá su sorpresa más emotiva en su visita relámpago a Valencia ya que se encontró con que uno de sus locales de referencia en la ciudad, el Funky Brushter inauguraba un espectacular mural que lo retrataba con sus mítica gafas de sol (no se las quita nunca en sus conciertos) realizado por el pintor y tatuador realista J. Montero.

"Sigo flipando"

"Maestro @shohai_real está en la casa inaugurando el pedazo de mural que se ha marcado @monteroarts. Que viva el Rap!!!", han señalado desde el local en sus redes sociales a lo que Sho-Hai no ha dudado en contestar: "Sigo flipando. Gracias de corazón".

No fue el único regalo que se llevó Sho-Hai ya que el mismo artista también había decorado dos tablas de skate, una dedicada a él y la otra a su hermano fallecido hace unos pocos años y con el que estaba muy unido, Rebel, considerado para muchos el quinto Violador del Verso. "Llorando estoy", ha asegurado el MC.

Otros raperos de la escena nacional como Zatu, de SFDK, y Rapsusklei, además de sus compañeros en Violadores del Verso han expresado también su admiración por la obra de arte.