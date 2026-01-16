Eladio Carrión volverá para enloquecer el pabellón Príncipe Felipe este fin de semana

Casi dos años después de su última visita, el cantante norteamericano de origen portorriqueño, Eladio Carrión, vuelve a Zaragoza para hacer vibrar al público. Una cita que está incluida dentro de su gira 'Don Kbrn' y que invita a unirse al 'flow' este sábado 17 de enero, a partir de las 21.30 horas, en la pista del Pabellón Príncipe Felipe.

Carrión nació en 1994 en Kansas City, aunque desde los once años se crió en Puerto Rico, lugar en el que empezó a despegar su carrera musical, la cual en la última década le ha llevado a grandes escenarios de todo el mundo. Sus temas cuentan con cientos de millones de reproducciones en plataformas. 'Coco Chanel', 'Mbappe', '3 Am' o 'Kemba Walker' se unirán a las últimas creaciones de su álbum de 2025, 'Don Kbrn'.

Miguel Ángel Gracia

El rap, el trap o el reggaetón fundido con letras crudas, reflexivas y personales son el cóctel perfecto para un producto auténtico y versátil en constante evolución. Apuesta por un sonido que cruza fronteras entre el hip-hop y la música urbana latina para atraer al público más joven a sus conciertos.

Para quienes todavía no tengan plan para la noche del sábado, aun hay entradas disponibles en la web de la promotora, con precios que van entre los 46 y los 220 euros.