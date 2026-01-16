El FIZ desvela las bandas que traerá este año a la sala Multiusos: Carolina Durante encabeza el cartel

Un año más, y ya van 24, el Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ) regresará a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en el último fin de semana de septiembre. La cita agotó este jueves en apenas unos minutos el primer cupo de entradas a un precio promocional y este viernes sus promotores han dado a conocer los primeros artistas que conformarán el cartel.

Carolina Durante encabezará una "alineación" en la que también estarán La Casa Azul, La Paloma y Repion. Como ha indicado este viernes en rueda de prensa Albert Salmerón (promotor de la cita junto a Míchel Pérez), esta será la "columna vertebral" de una edición que se completará con artistas y djs de la escenar local aún por anunciar.

Con 23 ediciones a sus espaldas, el FIZ es uno de los festivales más veteranos de la ciudad y a lo largo de todos estos años ha conseguido aglutinar a un público totalmente fiel. De hecho, en las últimas ediciones se ha quedado muy cerca del aforo máximo de la sala Multiusos (unas 4.000 personas).

Su gran capacidad de atracción se volvió a constatar este jueves, cuando se agotaron las primeras entradas a 25 euros sin ni siquiera conocer el cartel. A las 12.00 horas de este viernes se ha puesto a la venta un nuevo cupo de entradas a 30 euros que ya están disponibles a través de la red de Ibercaja y la web oficial del festival .

El festival ya empezó a calentar la edición de este año a través de sus redes sociales el pasado 9 de enero. Lo hizo desvelando el diseño del cartel de esta vigésimo cuarta edición, protagonizado por tres gatos de la suerte chinos, customizados con el sello FIZ.

Por el momento, esta vigésimo cuarta edición sigue constatando que el Festival de Música Independiente de Zaragoza mantiene el ritmo de crucero que tantos buenos resultados le ha dado. Lejos, eso sí, quedan aquellas ediciones de dos días, incluidas dentro incluso del mismo programa de las Fiestas del Pilar y por las que pasaron artistas como The Prodigy, Massive Attack o Rufus Wainwright, pero esos eran otros tiempos.