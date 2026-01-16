'El Show de Bluey' cierra su gira por España en el Palacio de Congresos de la Expo
Los días 17 y 18 de enero será la última oportunidad para disfrutar de este espectáculo familiar en Zaragoza
Europa Press
'El Show de Bluey', espectáculo teatral basado en la famosa serie de dibujos animados de televisión, regresa a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su retorno a nuestro país, la entrañable familia Heeler -Bluey, Bingo, Chilli y Bandit- ha podido conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
El primer gran espectáculo familiar dice adiós a España con sus últimas funciones en Zaragoza. El sábado 17 y domingo 18 de enero, el Palacio de Congresos acogerá las 3 últimas funciones de 'El Show de Bluey'. Anteriormente, ha recorrido 9 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga.
Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, 'El Show de Bluey' es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.
Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, 'El Show de Bluey' ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, merchandising oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.
'El Show de Bluey' es presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones