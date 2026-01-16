Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El Show de Bluey' cierra su gira por España en el Palacio de Congresos de la Expo

Los días 17 y 18 de enero será la última oportunidad para disfrutar de este espectáculo familiar en Zaragoza

'El show de Bluey' cierra su gira en Zaragoza

'El show de Bluey' cierra su gira en Zaragoza / LIVE NATION

Europa Press

Zaragoza

'El Show de Bluey', espectáculo teatral basado en la famosa serie de dibujos animados de televisión, regresa a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su retorno a nuestro país, la entrañable familia Heeler -Bluey, Bingo, Chilli y Bandit- ha podido conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El primer gran espectáculo familiar dice adiós a España con sus últimas funciones en Zaragoza. El sábado 17 y domingo 18 de enero, el Palacio de Congresos acogerá las 3 últimas funciones de 'El Show de Bluey'. Anteriormente, ha recorrido 9 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga.

Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, 'El Show de Bluey' es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.

Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, 'El Show de Bluey' ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, merchandising oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.

'El Show de Bluey' es presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.

