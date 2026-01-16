El sonido de Mark Knopfler resonará una vez más en la Romareda
La banda tributo Great Straits actuará este sábado en el Auditorio de Zaragoza para recordar los mejores temas de la mítica banda londinense, Dire Straits
Dire Straits está en la historia de la música contemporánea por méritos propios y sigue arrastrando a un gran número de seguidores. Durante quince años rompieron listas de ventas, especialmente con 'Brothers in arms', y llenaron estadios a lo largo y ancho del planeta. También el estadio municipal de La Romareda les dio la bienvenida y, sin saberlo, la despedida en octubre de 1992.
En una especie de encuentro con el destino, los acordes que quedaron en el aire aquella noche retornan al barrio de La Romareda, esta vez al Auditorio de Zaragoza, de la mano de Great Straits, la banda tributo que recibió los halagos de los miembros originales del grupo al que homenajean.
Los coruñeses, liderados por el guitarrista Óscar Rosende, llegan a la Sala Mozart con “The great songs of dIRE sTRAITS”, el nuevo espectáculo que rinde homenaje a la exitosa carrera musical de Dire Straits. Un auténtico viaje sonoro con el que disfrutar nuevamente en directo de la magia de todos los grandes éxitos compuestos por Mark Knopfler y con una puesta en escena única en Europa que reune a nueve excelentes músicos en el escenario.
Son más de 15 años los que Great Straits han estado trabajando para cuidar todos los detalles y conseguir que el espectáculo se asemeje lo máximo al original. 'Brothers in arms', 'Going home', 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothing', 'Telegraph road' o 'Tunnel of love' envolverán una vez al público zaragozano.
El concierto dará comienzo a las 20.30 horas y las entradas están a la venta en la web del Auditorio.
