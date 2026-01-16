Zaragoza se convertirá de nuevo en la capital nacional del 'beatbox'

La capital aragonesa acogerá un año más la celebración del Campeonato de España de Beatbox, un evento que atraerá a treinta artistas de todo el país y a figuras internacionales y que se celebrará el sábado, 24 de enero, en El Túnel de Oliver. El 'beatbox' es el arte de crear ritmos, sonidos y melodías musicales utilizando únicamente la voz y el aparato fonador. De esta forma, Zaragoza se convierte en el epicentro de esta técnica a nivel nacional, apostando por el crecimiento de un circuito competitivo con estándares internacionales

Los detalles de la competición los ha aportado la concejal de Juventud, Ruth Bravo, quien ha anunciado que por tercer año consecutivo Zaragoza será anfitriona del evento más importante del 'beatbox' español, "impulsando la cultura urbana y juvenil". El año pasado, se celebró también por estas fechas con la asistencia de 632 personas.

El espectáculo comenzará a las 16.00 horas y podrá seguirse también en directo a través del canal de 'YouTube' de 'Spanish Beatbox', permitiendo que fans y seguidores de todo el mundo vivan el campeonato en tiempo real.

La final del 24 de enero reunirá a casi 30 participantes de toda España, de entre 16 y 34 años, que se enfrentarán en las categorías de 'Solo', 'Tag Team' y 'Loopstation', en una jornada intensa donde la creatividad vocal, la técnica y la puesta en escena serán decisivas. En esta edición, destaca la fuerte presencia de talento local.

Tres 'beatboxers' zaragozanos han conseguido clasificarse para la final, entre ellos un competidor originario del barrio Oliver, donde se encuentra la propia sala El Túnel. Así, Juano competirá en la categoría Solo, mientras que Sasu y Winax lo harán como pareja con el nombre de Vodkarbonara.

La consolidación del campeonato en Zaragoza ha generado un fuerte impacto en la escena local, lo que ha conllevado "la participación de artistas de la ciudad y visibilizando el beatbox como una disciplina con espacio propio en la cultura urbana y musical", según ha apuntado Bravo.

Con jurado internacional

En esta edición, destaca la composición del jurado, formado por seis campeones del mundo procedentes de tres países europeos: MaxO, Skiller y Pe4enkata, que llegan desde Bulgaria, Tioneb y River', de Francia, y el holandés KBA. Todos ellos cuentan con una trayectoria internacional y un alto nivel de reconocimiento dentro de la comunidad.

En el panel de campeones mundiales se incluye la legendaria Pe4enkata, 'beatboxer' búlgara considerada la mejor artista femenina de la historia de esta disciplina y doble campeona del mundo. Además de evaluar la competición, los jueces ofrecerán exhibiciones en directo durante el evento, mostrando en el escenario el nivel que les ha llevado a lo más alto de la competición internacional.

El torneo está compuesto por varias fases eliminatorias, en categoría masculino y femenino, donde los participantes se enfrentarán cara a cara sobre el escenario, mostrando sus mejores habilidades al micrófono. Las batallas de beatbox tienen una dinámica de pregunta-respuesta y son evaluadas por un jurado experto, quien delibera en el momento y señala al ganador de cada ronda.

Talleres escolares como previa

Como antesala, durante las semanas previas, se celebrarán 25 talleres de beatbox en El Túnel, en los que participarán 625 alumnos y alumnas de entre 6º de Primaria y Bachillerato procedentes de colegios e institutos de la ciudad.

Este viernes, coincidiendo con la presentación, han participado en estas sesiones los estudiantes del Colegio Público Integrado Zaragoza Sur.