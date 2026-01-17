¿Aragón ya está dónde le corresponde en el cine?

A veces, en realidad, la mayoría de las ocasiones, conviene mirar al pasado para tratar de entender en toda su dimensión el presente que estamos atravesando y que, sin duda, marcará el futuro que nos espera. No pretendo ser filosófico, no se asusten. Los Goya, ya saben, los galardones del cine español, han desvelado esta semana sus nominados de esta edición, cuya gala se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Y, aunque Aragón no se ha llevado la grandísima cosecha de nominaciones del año anterior (algo que, en mi opinión, y ojalá me equivoque, no volverá a pasar), los trabajos surgidos o bañados por aragonesidad han vuelto a aparecer en el acto de la lectura de nominaciones. Ya está contado, Gaizka Urresti opta a ganar su tercer Goya con eu documental sobre Eloy de la Iglesia, la oscense Yasmina Praderas sigue acumulando reconocimientos por su trabajo como técnica de sonido (en este caso en 'Sirat'), Raquel Larrosa (también oscense) se estrena en estos lares con 'Disonancia' en la categoría de cortometraje documental; y Gemma Blasco (barcelonesa pero con ascendencia turolense) está en la categoría de dirección novel con la escalofriante 'La furia'.

Para mí, la mejor noticia de esta nominaciones es que casi ya no es noticia. Quiero decir, no hace tantos años (por eso lo de mirar al pasado) que alguien relacionado con Aragón entrara en la carrera por los Goya era casi la gran noticia cultural del año. Ahora, sin embargo, todos hemos normalizado que una comunidad como la nuestra con tanta tradición y ascendencia audiovisual donde debe estar año tras año es en el escaparte del cine español.

Ligados a trayectorias personales

Hasta ahí no puede haber ninguna duda. Pero no conviene tampoco engañarse. Los éxitos en el audiovisual aragonés vienen en su mayoría ligados a trayectorias personales de cada uno de los que lo han conseguido con mucho esfuerzo personal. Las instituciones, es cierto, han asumido el discurso de que el séptimo arte es una industria que hay que apoyar porque, entre otras cosas (a veces me chirría de este discurso que dejan el apartado cultural relegado), hacen comunidad y llevan el nombre de nuestras ciudades y nuestra comunidad muy lejos. Y lo hacen de una manera que no sería posible por muchas campañas que se contrataran. Y eso también es así, justo es reconocerlo, a que estos cineastas, aunque desgraciadamente no les hemos sabido dar ni la mitad de lo que ellos dan, son profesionales que siguen muy pegados a su tierra y que reivindican cada vez que tienen ocasión.

Pero, más allá de que las instituciones han asumido este hecho, sigue faltando un empuje real y definitivo de estas para que podamos competir de tú a tú con otras comunidades. Hablar de otras como Cataluña o País Vasco es a día de hoy una quimera y, ojo, así se ve reflejado también a la hora de recibir galardones, pero es el momento de tratar de reducir esa brecha poco a poco y eso solo es posible con algo que ha irrumpido esta semana en el debate público, una mayor inversión en Cultura.

Tal y como contábamos en este diario, ahora mismo, según un informe del Ministerio de Cultura (con datos de 2023, los últimos que hay), Aragón es la penúltima comunidad en inversión cultural con solo un 0,37% del gasto total de los presupuestos del Gobierno de Aragón. Es el momento de ser ambiciosos y tenemos unas elecciones por delante para que, al menos, lleguen las promesas en ese sentido. Y los ciudadanos deberíamos ser los que exigiéramos estos compromisos. A soñador está claro que muy poca gente me gana.