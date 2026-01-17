La banda zaragozana Tipos de interés se sube al podio musical aragonés: "Hacemos la música que nos gustaría que se escuchase"

La web especializada Aragón Musical dio a conocer el pasado 12 de enero el listado de los elepés y epés de artistas aragoneses más votados por sus usuarios en 2025. De entre los 60.000 votos que se computaron durante 24 semanas, la mayoría fue para Juanjo Bona por 'Recardelino', seguido de 'Zumo de manzana' publicado por Pilar Almalé y el tercer puesto ha sido para el directo de una propuesta no tan conocida, la de la banda zaragozana Tipos de interés. Con ello aseguran su candidatura a Mejor Albúm de la 27ª edición de los Premios de la Música Aragonesa.

“Somos una banda de cincuentones que lo que hacemos es rock”, titula Israel Roig, cantante, guitarrista y compositor del grupo. Su propuesta musical es distinta a lo que les rodea en esa lista. Frente al proyecto lírico pop de Juanjo Bona y el clasicismo folk de Almalé, asoma el rock ochentero de estos cuatro zaragozanos reflejado en el álbum ‘Tipos de interés. En directo’. Sus influencias, aunque ecléticas, están más próximas al punk que al rock-pop que practican. “Hacemos la música que nos gustaría que se escuchase”, resume Roig.

El músico explica cómo el camino recorrido ha sido algo distinto al de cualquier artista. La inquietud musical de juventud quedó aparcada y volvió a aflorar en la madurez: “Es al revés de lo que suele suceder, yo llevaba componiendo muchos años canciones y decidí autopublicarlas; a raíz de eso contactaron conmigo miembros de la banda en la que estábamos cuando éramos jóvenes para ayudarme y aportar su talento e ideas”. Era 2021 y quienes se aproximaron fueron Carlos Gómez y Fernando Rossi, este último todavía continúa acompañando al grupo.

A la iniciativa de Israel Roig y al bajo de Fernando Rossi, se unieron en 2023 el guitarrista Dani Añaños y el batería Dani Valbuena. Ellos dieron forma a Tipos de interés: “Con esta última formación se ha producido una química que ha dado un impulso al proyecto espectacular”, subraya Roig.

Los viernes de ensayo, después del trabajo

Todos son autodidactas y han tenido más o menos contacto con la música desde hace años. Sin embargo, Roig reseña el caso de Daniel Valbuena, el baterista: “Estaba en un concierto de ‘El Practicante’ y decidió que quería aprender a tocar la batería; al año empezó a tocar con nosotros, aprendió a tocar con nosotros”.

Israel Roig, Dani Valbuena, Fernando Rossi y Dani Añaños forman la banda Tipos de interés / Tipos de interés

Ninguno de los cuatro se dedica profesionalmente a la música: Israel Roig es enfermero en un centro rural, Fernando Rossi es mecánico, Dani Añaños es albañil y Daniel Valbuena se dedica al sector tecnológico. Desde María de Huerva, Alfajarín, La Puebla de Alfindén y Nuez de Ebro se desplazan a Zaragoza para su ensayo semanal en Ok Corral.

“Cada semana quedamos los viernes en el local de ensayo y cada uno propone lo que se le ocurre y lo probamos. La verdad es que quedamos pocos días porque no tenemos más tiempo, pero trabajamos muchísimo”, se sincera Roig quien aporta a esas extenuantes jornadas de trabajo las composiciones iniciales sobre las que luego hacen las modificaciones.

En cuanto al origen del peculiar nombre, el 'frontman' admite que no tuvieron muy en cuenta el mundo digital cuando lo eligieron. “Somos de otro siglo”, apunta Israel Roig y reconoce que este es “el peor de los nombres”, porque el posicionamiento ‘online’ es imposible frente la acepción económica del término. Pero les gusta ser esos tipos interesantes del juego de palabras del que nace.

La fuerza del directo

“Nuestro álbum ‘En Directo’ es la grabación directa a mesa del concierto que hicimos en La Ley Seca, autoeditado y sin retoques”, asegura Roig. La grabación ocurrió una noche de diciembre de 2024 y casi fue la historia de lo que pudo haber sido y no fue: “Con la euforia del conciertazo que nos había salido no nos dimos cuenta de que el ordenador había dejado de grabar”. Después del susto y de revisar la grabación, según relata Israel Roig, vieron que la calidad era buena, aunque solo hubiese siete temas, y decidieron publicarlo.

Los últimos acontecimientos reafirman que no fue una mala elección. El público ha premiado ese potente directo con el que se presentan con sus votos. “Nosotros estamos pagadísimos con esto”, afirma Roig, que indica que están “abiertos a todo”.

Pese a la edad y a que el tiempo actual es muy distinto a aquel de los años noventa en el que se educaron musicalmente: “Llegar al gran público es más difícil que nunca”. No se cansan de tocar a las puertas que sean necesarias para subirse a un escenario: han tocado en la sala DaLuxe de Zaragoza, en el Festival Ariza Rock, en las piscinas de Alfajarín, en el Pub Zeta de Monzón o en la sala López de Zaragoza con un retorno muy positivo por parte de los espectadores. Por eso, ahora esperan que este bronce sirva para tener más visibilidad.