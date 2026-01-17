Eladio Carrión convierte el pabellón Príncipe Felipe en una fiesta de la música urbana

Eladio Carrión había dejado el listón muy alto en su primera visita a Zaragoza en junio de 2024. Esa noche, el Príncipe Felipe se llenó hasta la bandera con 8.200 almas que parecían entrar en trance al ritmo de su trap latino. Este sábado, los cerca de 6.000 jóvenes seguidores que han acudido a su concierto en el pabellón municipal (según los datos de la promotora) también han disfrutado de lo lindo bailando y coreando sus canciones. Pero por una simple razón de peso –en las gradas se veían grandes huecos– no ha sido lo mismo. Las comparaciones, ya se sabe, son odiosas.

El cantante, nacido en Kansas City pero criado en Puerto Rico, ha desembarcado en España con su tour ‘Don Kbrn’, que arrancó el jueves en Granada y continuó el viernes en Valencia. Tras triunfar al otro lado del charco, Carrión está protagonizando una mini gira por nueve ciudades españolas para presentar su último disco, publicado el pasado mes de abril y con el mismo título que la gira.

En su concierto de Zaragoza ha interpretado varias canciones de ese nuevo álbum, pero no se ha olvidado por supuesto de esos ‘hits’ que le han convertido en uno de los reyes del trap en español (‘Coco Chanel’, por ejemplo, acumula más de 580 millones de reproducciones en Spotify).

Sus jóvenes fans han disfrutado de lo lindo con el trap latino de Eladio Carrión. / Pablo Ibáñez

Así, y pese a la menor respuesta de público, el Príncipe Felipe ha vivido este sábado una auténtica fiesta de la música urbana. Sus fans han coreado hasta la extenuación todas sus canciones y han acabado totalmente satisfechos con su propuesta, a medio camino entre el rap y el reguetón. Algunos de ellos, por cierto, habían acudido a primera hora de la tarde para asegurarse un buen sitio en la pista y ver de cerca al intérprete de ‘Mbappé’.

«Nosotros a las tres y media ya estábamos fuera, pero conozco a gente que aún ha venido antes», ha comentado justo antes de que comenzara el concierto Josué Rocha, un joven zaragozano que había adquirido las entradas de pista que garantizaban un acceso prioritario por 68 euros.

Nada más pisar el escenario a las nueve y media en punto, el puertorriqueño ha desatado la locura de sus seguidores, que han chillado hasta hacer retumbar el Felipe. El cantante ha abierto el fuego con ‘Invencible’ para continuar con ‘Ohtani’. Para entonces, el público de las gradas ya estaba en pie. «Qué rico estar aquí de nuevo Zaragoza. Este es el ‘show’ número 30 de la gira y va a ser una noche bien especial. ¿Ustedes están ‘ready?», ha indicado Carrión tras interpretar el segundo tema.

Desde Lérida a Zaragoza

En la zona del ‘front stage’ (la más próxima al escenario y con precios entre los 130 y los 220 euros) el espacio hasta sobraba. Algo más apretados, aunque tampoco excesivamente, estaban en el resto de la pista, con entradas a 55 euros. Allí estaban precisamente Paula, Irene y Ares, tres jóvenes leridanas de 18 años que habían acudido desde su ciudad natal y que ya habían estado también en el concierto de Zaragoza de 2024. «Lo pasamos tan bien esa vez que hemos preferido venir aquí en lugar de ir a Barcelona», ha destacado Paula.

Y es que el concierto ha atraído no solo a sus fans zaragozanos, también a muchos del resto de la comunidad e incluso de fuera. La gran mayoría eran jóvenes de entre 16 y 25 años y también había padres acompañando a sus hijos.

Como es habitual en los cantantes del género, Carrión ha actuado sin banda y tan solo se ha acompañado de cuatro bailarines. La puesta en escena ha sido impactante por momentos, con fuego real, pirotecnia y láseres iluminando el Felipe en muchas de las canciones.

El puertorriqueño ha encandilado a sus jóvenes seguidores durante las dos horas que ha durado el concierto, que ha vivido su punto álgido cuando han sonado temas tan conocidos como ‘Si la calle llama’, ‘Kemba Walker’, ‘Hey lil mama’, ‘Coco Chanel’ o ‘Mbappé’.

Pese a congregar a menos público, Carrión ha vuelto a triunfar en Zaragoza y ha demostrado por qué se ha convertido en una auténtica estrella del trap y del reguetón a nivel mundial siguiendo la estela de Bad Bunny, Myke Towers, Anuel AA o J Balvin.