La última película de una aragonesa se cuela en el 'show' de Jimmy Kimmel en Estados Unidos

La aragonesa Paula Ortiz está sumida ahora mismo en el proceso de montaje de su última producción, un trabajo internacional que le llevó a rodar en Ciudad del Vaticano durante varios días entre noviembre y diciembre del año pasado de la mano de Chris Pratt.

Se trata de un documental sobre la tumba de San Pedro, que está previsto que vea la luz a lo largo de 2026 con motivo del 400 aniversario de la inauguración y la consagración de la basílica ubicada en Ciudad del Vaticano que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1626.

El documental, escrito por Andrea Tornielli con la colaboración de Pietro Zander y producido por Vatican Media, Fabric of St Peter y la española AF Films, está conducido por Chris Pratt y es un viaje a lo largo de la historia de San Pedro, uno de los grandes pilares de la fe cristiana. El equipo estuvo rodando en la necrópolis del Vaticano y en la propia basílica, epicentro de las excavaciones que permitieron localizar la tumba del apóstol Pedro.

Encuentro con el Papa

Tal es la importancia del mismo que la noche del jueves Chris Pratt estuvo en el programa de Jimmy Kimmel en la ABC, quien, además, ha compartido el vídeo del momento, hablando con el famoso conductor y humorista sobre el propio documental ante millones de espectadores, que es la audiencia que acumula en cada uno de sus programas.

En su intervención en el programa, Chris Pratt explicó, además, cómo fue su encuentro con el Papa que se interesó por el documental.

La producción está previsto que llegue a las salas de cine en la última etapa de este 2026. El proyecto, contaba la propia Paula Ortiz a este diario, adquirió otra dimensión cuando se enteró de que Chris Pratt iba a ser el conductor del documental (que se llamará, traducido al castellano, 'Pedro está aquí') y no con la voz sino que está presente en el mismo. "Ya tenía muchas preocupaciones con la necrópolis, porque se ha rodado en IMAX y para mí eso era un reto técnico muy fuerte. Y, de repente, me cuentan lo de Chris Pratt, me quedé de piedra...", cuenta a modo de anécdota Paula Ortiz, que no tiene más que alabanzas hacia el protagonista de 'Guardianes de la galaxia'. "He descubierto su verdadera dimensión, un tipo increíble y un actor brutal, de una precisión... Y todo con alegría. Es una estrella y cuando trabajas con él entiendes el porqué", asevera.

Chris Pratt en la basílica de San Pedro en el Vaticano. / AF FILMS

Y todo en un rodaje en el que cada momento, la aragonesa sentía que era un privilegio. "Hemos podido rodar en la basílica durante varias noches vacía, con la resonancia que adquiere el color, la vida que de pronto tienen todas las esculturas, los frescos, las pinturas, la dimensión de ese lugar e ir bajando luego hacia abajo en un viaje histórico de siglos hacia adentro y hacia lugares secretos, ha sido una maravilla", decía.