Los libros más vendidos en Aragón del 5 al 11 de enero

Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 5 al 11 de enero, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.

Los más exitosos

Luz Gabás sigue en el primer lugar del ránking con 'Corazón de oro' (Planeta) y se sitúa por delante de 'La mujer de Marcos', de Sol Otto (Pregunta Ediciones), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'Una inesperada ilusión', de Aloma Rodríguez, editada por Prensas de la Universidad de Zaragoza, comanda el ránking por delante del 'Calendario zaragozano 2026', fundado por Mariano Castillo y Ocsiero.