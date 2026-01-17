Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pilar AlegríaReal ZaragozaAgresiones a menoresPedro SánchezLidia RubaNoria Zaragoza
instagramlinkedin

Los libros más vendidos en Aragón del 5 al 11 de enero

'Corazón de oro', de Luz Gabás; y 'Una inesperada ilusión', de Aloma Rodríguez, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente

Luz Gabás triunfa con su novela 'Corazón de oro'.

Luz Gabás triunfa con su novela 'Corazón de oro'. / Javier Ocaña

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 5 al 11 de enero, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.

Los más exitosos

Luz Gabás sigue en el primer lugar del ránking con 'Corazón de oro' (Planeta) y se sitúa por delante de 'La mujer de Marcos', de Sol Otto (Pregunta Ediciones), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'Una inesperada ilusión', de Aloma Rodríguez, editada por Prensas de la Universidad de Zaragoza, comanda el ránking por delante del 'Calendario zaragozano 2026', fundado por Mariano Castillo y Ocsiero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents