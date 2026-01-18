La aragonesa Yasmina Praderas, reconocida en los Premios del Cine Europeo

En 2023 ya se llevó el Goya al mejor sonido por su trabajo en As bestas y en 2024 estuvo nominada por Campeonex y Saben aquell. La oscense Yasmina Praderas continúa afianzando su trayectoria como mezcladora de sonido y este sábado ha ganado el galardón en esta categoría en los Premios de Cine Europeo junto a Amanda Villavieja y Laia Casanovas. Se lo han llevado por su trabajo en Sirat, la película de Oliver Laxe.

Las tres técnicos de sonido también están preseleccionadas para los Oscar gracias a su trabajo en Sirat. De hecho, la de Laxe es el primer largometraje español preselecccionado al premio al mejor sonido en la gala de la Academia de Hollywood. Con todo, aún habrá que esperar hasta el 22 de enero para saber si Sirat se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías para la próxima ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar el 15 de marzo.

Si finalmente consigue la nominación en la categoría de Mejor Sonido, el nombre de la técnico oscense se consolidará aún más en el mundo del cine. Praderas está especializada desde hace años en las mezclas, "la parte final del proceso de sonido". "Cada uno tenemos nuestro cometido. Uno se encarga del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, otro del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas", explicaba el año pasado la oscense en declaraciones a este diario.

Praderas, que ha trabajado en largometrajes tan importantes como Tadeo Jones 2 o Un monstruo viene a verme, también está nominada a los Premios Goya de 2026 por su trabajo en la película de Laxe.