El documental aragonés 'Caídos del Zielo' dará voz a los más desfavorecidos: "Queremos que el mensaje cale"

Hace pocos días, el director, guionista y productor oscense José Alberto Andrés Lacasta anunciaba en sus redes sociales que el montaje de ‘Caídos del zielo’ ya había finalizado. Después de dos años de trabajo la posproducción está finalizando y esta historia documental, en blanco y negro, sobre los más desfavorecidos de nuestra sociedad y la labor que con estas personas hace el proyecto teatral aragonés Caídos del zielo.

“Hemos acabado el montaje de la peli y estamos cerrando el sonido y el color”, explica José Alberto Andrés Lacasta, que destaca la infinidad de tareas que conlleva una película después de la fase de rodaje. En abril, este largometraje documental estará terminado y listo para entrar en el circuito de festivales. Mostrar avances a festivales, hablar con distribuidoras, organizar presentaciones y mucho trabajo hasta que podamos ver, en 2026, el estreno de ‘Caídos del zielo’ en pantalla grande. “Se va a estrenar en salas de cine”, afirma con rotundidad Andrés Lacasta.

Esto es lo habitual con cualquier producto cinematográfico, pero este documental no es un relato cualquiera, no es una película comercial más. Se trata de una ventana a todo aquello que no se quiere mirar: la pobreza, la exclusión, el sinhogarismo, las enfermedades mentales o la soledad. “Queremos aprovechar para que sea un proyecto compartido y que las propias entidades sociales que están trabajando en este mundo la puedan aprovechar”, explica Andrés Lacasta.

Cartel de la película 'Caídos del zielo' / Du Cardelin

Por lo tanto, además de la vocación artística fílmica y de entretenimiento, este es un documental para visibilizar los márgenes sociales. Porque 'Caídos del zielo' nace de ese proyecto homónimo que, desde 2019, dirige Félix Martín en Zaragoza. Según detalla el propio Andrés Lacasta, Caídos del zielo se impulsó de la mano de Paloma Pedreros, en Madrid, y cuenta con un gran número de reconocimientos institucionales y premios, como el Premio Max Social de 2022. El objetivo del programa es ayudar a personas en riesgo de exclusión social mediante su participación en un taller de teatro, en el que puedan cultivar su talento artístico, su creatividad y su sensibilidad.

“Transciende el típico proyecto de artes utilizadas desde el punto de vista terapéutico, tiene un componente de denuncia, de implicación y de respuesta positiva”. Andrés Lacasta conoce bien esta iniciativa desde el principio y admite que “siempre me ha conmovido”. Veracidad, cercanía y terrenalidad son las cualidades que encontró el director en este programa de acción social y lo que le llevó a querer contar esta realidad.

Según el cineasta aragonés, "el elemento singular es el punto de vista, más observacional que el documental descriptivo”. La cámara mira lo que está ocurriendo y durante todo un año ha rodado un ciclo completo de uno de los proyecto teatrales de Caídos del zielo celebrados en Zaragoza. Además, de forma paralela, el director oscense ha acompañado con su cámara el día a día de algunos de sus protagonistas. Esa forma de ver la realidad se complementa con la edición en blanco y negro, algo “muy pensado desde el principio”.

José Alberto Andrés Lacasta y Félix Martín, durante el rodaje del documental. / servicio especial

El lenguaje cinematográfico usa el blanco y negro para traspasar la propia realidad que se narra. Por eso, Andrés Lacasta destaca que la monocromía “nos permitía todo el rato estar trascendiendo la barrera de lo real con lo teatral” y así pasar de las escenas teatrales a las que relatan las historias humanas sin dificultad. “El blanco y negro, entre otras cosas, apela a lo onírico, a lo irreal, y ese lenguaje nos ha venido muy bien”.

Actual e incómodo

“Es un documental de total actualidad”. Para Andrés Lacasta, la pobreza estructural, la marginación y exclusión, a las que se suma los problemas de la vivienda son cuestiones del día a día en nuestras ciudades y que llevan a “la falta de dignidad de personas que, sin duda, se merecen una segunda oportunidad y trabajan para tenerla”.

"Cada participante ha llegado donde ha querido, no hemos puesto cortapisas" Luis Alberto Andrés Lacasta — Director de 'Caídos del zielo'

Lo que ‘Caídos del zielo’ expresa y su particular forma de hacerlo balancea al espectador entre la empatía y la incomodidad. Porque la pobreza es incómoda, ver cómo se despoja a seres humanos de su dignidad es incómodo. De ahí que la grabación se cimentase en la convivencia, el respeto y un acuerdo entre los participantes y el equipo de la película. “Cada participante ha llegado donde ha querido, no hemos puesto cortapisas”, confirma Andrés Lacasta.

Este equilibrio entre el cariño y mostrar la realidad sin ocultarla se construyó con un trabajo inmersivo de documentación: “El equipo de la película ha estado conviviendo con el proyecto durante mucho tiempo sin cámaras”, recuerda Andrés Lacasta. Un equipo reducido, pero técnicamente “muy bueno”, que han entendido los límites de la confianza que los protagonista han depositado en ellos.

“Queremos que el mensaje cale y tratamos al espectador con consideración”, subraya Luis Alberto Andrés Lacasta. Su cine es comprometido y destinado a abrir debates, al igual que lo hacen ‘Queer me’, el cortometraje de Irene Bailó, producida también por Du Cardelin, o ‘Yo albañil’, dirigida por el mismo Andrés Lacasta y que está en fase de distribución. 2026 será un año para que el cine de Andrés Lacasta nos interpele y nos haga buscar respuestas.