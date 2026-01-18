El 'enfado' de la banda que llenó la sala Oasis de Zaragoza con su concierto: "¿Así con el dedito? ¡Un poquito más de educación!"

Que Parquesvr, el proyecto de Javi Ferrara (voz) y Marco Fernández (sintetizadores), no deja indiferente a nadie es una realidad incontestable. Y que (casi) todo puede pasar desde la irreverencia en sus conciertos tampoco. Y si no que se lo pregunten al público que llenó este viernes la sala Oasis de Zaragoza dentro de su actuación enmarcada en el festival Inverfest.

En un momento dado de la noche, alguien del público le levantó el dedo corazón con toda la inquina que pudo transmitir. Un gesto más que suficiente para que Javi Ferrara se desatara sobre el escenario tal y como se puede ver en el vídeo grabada por una asistente y que tanto la cuenta del festival como la de la sala Oasis y la de la banda han compartido.

Fue, además, justo antes de que la banda presentara uno de sus temas más famosos con el que se hicieron virales al poco de publicar su primer disco, 'Lance Armstrong', un 'homenaje' en forma de cachondeo al mítico ciclista al que precisamente en este discurso de la Oasis defienden con toda la sorna que pueden.

Y es que la irreverencia es la marca de la casa de Parquesvr allá donde van y algo que están sabiendo explotar para ser ahora mismo una de las bandas que más éxito están teniendo entre los conciertos de aforo medio, el de las salas. Buena prueba de ello fue su actuación este viernes en Zaragoza.