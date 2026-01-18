José Ramón Ayllón presenta este miércoles en Zaragoza su poemario 'Las recurrentes bridas del olvido'

José Ramón Ayllón Guerrero vuelve a Zaragoza para presentar su poemario Las recurrentes bridas del olvido. El acto se celebrará en la sala de música del Palacio de Sástago este miércoles 21 de enero.

En su regreso a Zaragoza se va a encontrar con amigos que han colaborado en la preparación del acto y que participarán activamente en el mismo. «Ha sido una sorpresa para mí –apunta el poeta– y agradezco mucho el esfuerzo que han hecho para presentar un programa tan completo».

Está previsto que la representación se inicie con la intervención de la cantautora aragonesa Elena Rubio, para seguir con la participación de la escritora Ana Alcolea y del poeta Adolfo Burriel, quienes dialogarán sobre Las recurrentes bridas del olvido e interpelarán al autor sobre su poemario. Ayllón, que además de ser un gran poeta, recita sus poemas con pasión y sentimiento, irá interviniendo en una representación dinámica, donde la música y la imagen también estarán presentes. A las intervenciones de Elena Rubio, se uniránlas notas del pianista Jaime del Adarve y los fondos visuales que proyectará Craig Martín Getz.

Jaime del Adarve es un pianista cordobés, afincado en Barcelona, y Craig un productor audiovisual. Ambos ya acompañaron a Ayllón en la presentación de su libro de poesía 'Pacific Grove' en Calatorao, pueblo donde el poeta vivió hasta los dieciocho años, momento en el que se trasladó para estudiar magisterio y periodismo a Barcelona, donde reside actualmente.

Ayllón empezó a escribir poesía siendo muy joven, pero tardó mucho tiempo en publicar. Además de sus libros de poemas, ha participado en antologías con otros poetas y realizado publicaciones en prosa. A lo largo de su carrera, ha conseguido premios y reconocimientos por toda la geografía española, en Cali (Colombia) y en nuestra tierra, donde el Gobierno de Aragón le concedió el Premio Miguel Labordeta en 2016.