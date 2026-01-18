Luto en la jota aragonesa: fallece la cantadora, bailadora y maestra Angelita Vidal

La jota aragonesa llora la muerte de la maestra Angelita Vidal. Nacida en Zaragoza en 1932, desde muy joven manifestó una especial sensibilidad por el canto y el baile. Se formó en la Escuela Oficial de Jota, donde pronto destacó por su talento como bailadora y en 1957, formando pareja artística con Jesús Carlos Sebastián, obtuvo el Primer Premio del Certamen Oficial de Jota, reconocimiento que se vio refrendado al año siguiente con la concesión del Premio Extraordinario.

Su fallecimiento ha sido comunicado este domingo por la Academia de las Artes del Folcore y la Jota de Aragón. Vidal se incorporó al grupo Raza Aragonesa, dirigido por Isabel Zapata, con el que actuó en algunos de los principales teatros de España —como el Teatro Price, el Calderón o el Arriaga—, así como en distintos escenarios internacionales.

Como ha informado la academia en sus redes sociales, durante la década de 1970 pasó a formar parte del cuadro de profesores de baile de la Escuela Municipal, institución a la que permaneció vinculada hasta su jubilación. Su labor docente fue especialmente relevante, ya que impartió clases de baile en colegios religiosos y centros de enseñanza de primaria de Zaragoza, contribuyendo de manera decisiva a la difusión del baile tradicional aragonés entre niños y jóvenes. De hecho, se le considera una de las grandes maestras de jota de todo Aragón.

También desarrolló una destacada labor como cantadora de jota, grabando diversos estilos con la discográfica Columbia. En el ámbito personal, en la Escuela Municipal conoció a Andrés Cester, con quien contrajo matrimonio en 1962, compartiendo con él vida y vocación artística.

"La figura de Angelita Vidal Franco queda marcada por su talento, su entrega al arte y su profundo compromiso con la docencia. Bailadora, cantadora y maestra, deja una huella imborrable en el mundo de la jota, así como en las generaciones que se formaron bajo su magisterio", han destacado desde la Academia de las Artes del Folcore y la Jota de Aragón, que ha trasladado su pésame a familiares y amigos.

La Capilla 3 del cementerio de Zaragoza acogerá este lunes a las 9.00 horas una misa, seguida de su entierro.