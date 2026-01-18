La orquesta de cámara Grupo Enigma inicia este lunes su nueva temporada en el Auditorio de Zaragoza

La orquesta de cámara Grupo Enigma inicia este lunes en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza su nueva temporada, con la que cumple 31 años de actividad ininterrumpida. Bajo el título El principio de la violencia, esta temporada reivindicará la imaginación a través de la conjura del ruido como elemento musical.

Echará a andar este lunes a las 19.30 horas con el concierto Un instante anterior al tiempo, con obras de David Lynch, Fausto Romitelli, Sergej Newski, Luigi Russolo, Carola Bauckholt y Pauline Oliveros. El recital comenzará con un extracto de la banda sonora de Cabeza borradora (1977), un collage sonoro creado por David Lynch y Alan Splet con métodos inusuales (desde soplar al micrófono hasta arrastrar objetos) que acompaña una de las películas más fascinantes del siglo XX.

La temporada estará marcada también por diversas efemérides y celebraciones: los 10 años del fallecimiento de Pauline Oliveros; los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, de quien se interpretará la versión original de El amor brujo junto al cantaor Niño de Elche; y los 70 años de Gesang der Jünglinge de Stockhausen, una de las obras más emblemáticas e influyentes de la música electrónica.

Grupo Enigma, agrupación residente del Auditorio de Zaragoza, también estrenará en el marco de esta temporada en España tres composiciones de Carola Bauckholt, Sergej Newski y Chaya Czernowin (Artista Distinguida de la agrupación), además del estreno absoluto de la obra de Felipe González Bustamante, ganador de la 6ª edición del Concurso de Jóvenes Compositores Juan José Olives.