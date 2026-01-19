Así son los murales de la 'Zaragoza moderna': "Hay edificios que tienen formas un poco psicodélicas o de ovni"

Observar más allá de lo cotidiano y ver una Zaragoza patrimonial y artística. Las peculiaridades arquitectónicas de la capital zaragozana, de las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, conforman un paisaje singular que ahora muestra Vicky Calavia en su documental ‘Zaragoza moderna’, basado en el trabajo de investigación de Ana Durán y Sergio Sevilla.

En tiempos de pandemia por el covid-19, Durán y Sevilla empezaron a pasear con una mirada distinta por las calles de Zaragoza. Su formación en patrimonio y arte les llevó a descubrir un discurso arquitectónico que merecía ser contado y decidieron hacerlo a través de una cuenta de Instagram, @zaragozamoderna. El muralismo, el vidrierismo, el brutalismo y toda una serie de novedades artísticas que empezaban a la España del desarrollismo, entre lo ‘vintage’ y un gusto por el retro urbano.

“Fue una de las cosas que en la pandemia más me gustaba seguir, porque me parecía que eran edificios que conocía y me había fijado, pero no sabía de dónde venía toda esa cerámica y esas vidrieras”, explica la cineasta Vicky Calavia sobre el origen del documental. Calavia ya conocía personalmente a Sergio Sevilla y Ana Durán, pero esta iniciativa la atrapó por la estética de lo que estaban documentando: “Hay edificios que tienen formas un poco psicodélicas o de ovni, tan diferentes que son muy divertidas y podrían formar parte de una película de Tim Burton perfectamente”.

Interior de la Iglesia de Marianistas El Pilar / Flare Project

Ahí, hace ya un par de años, Calavia encontró un hilo de conexión entre todos estos elementos y entendió que había una historia que contar. Esta es la que abre el encuadre a aquello de lo que la ciudadanía ignora su valor “porque lo ha integrado en el paisaje del día a día”, reseña la directora.

Junto a Durán y Sevilla, la zaragozana emprendió una “’road movie’ por Zaragoza” que buscaba las jornadas de buen tiempo para aprovechar la luz: “Recorrimos durante un verano toda esa Zaragoza y podríamos haber recorrido mucho más, podría ser casi una serie esta ‘Zaragoza moderna’”, reconoce Calavia, quien siente que este proyecto “está vivo”.

Historia, vanguardia, nuevos lenguajes y mucho por descubrir

Si le dan a elegir, de todo lo que pudo observar durante las jornadas de rodaje, Vicky Calavia muestra una especial querencia por la iglesia de la Parroquia del Carmen: “Siempre me ha impresionado mucho. Fue escenario de ‘Culpable para un delito’, de José Antonio Duce, a mitad de los 60”. La iglesia fue levantada en 1965 y tanto su exterior que incluye una enorme aguja a modo de de pináculo renacentista, de hormigón y vidrio, como interior amplio, con un retablo moderno en altorrelieve de Cristo resucitado, es el ejemplo perfecto del arte contemporáneo que afloraba entonces por Zaragoza.

Interior de la iglesia de la Parroquia del Carmen / Flare Project

Y como este, hay un buen número de murales que adornan entradas de edificios particulares e institucionales. “En Vía Universitas hay también una fachada, en este caso exterior, con una cerámica dedicada a Luis Buñuel, con Luis Buñuel filmando”, enumera Calavia. O el conjunto de la antigua Estación del Portillo, inaugurada en 1972, y que ahora espera a saber si su destino será el mismo que el del aledaño edificio de Correos –representante del brutalismo zaragozano- o si el sentido de consideración por el patrimonio se impondrá. “El Portillo es un edificio que me ha parecido maravilloso y me da muchísima pena su desaparición, pero no sé cómo se podría preservar en ese caso; lo que sí creo que sería muy importante que hubiera una legislación que lo preservara”, opina Calavia.

“Hay que darlo a conocer”, asevera Calavia, aunque encuentra algo de atrayente en que sea “un tesoro a descubrir en la sombra”, oculto al gran público. Pese a que ha sido necesario el trabajo de Ana Durán y Sergio Sevilla para revelar todo este patrimonio y que el hecho de que gran parte de las obras pertenezcan a particulares, Vicky Calavia considera que “es uno de los legados que tiene Zaragoza mejor conservado”.

Cartel del documental 'Zaragoza moderna' / CalaDoc Producciones

El pasado mes de septiembre, durante las jornadas del Open House Zaragoza, ya se dio a conocer esta “Zaragoza que paseamos todos los días y en la que no nos solemos fijar”. En 2026, está previsto que se estrene en Aragón TV, que ha apoyado la producción de ‘Zaragoza moderna’. Igualmente, este documental entrará en el circuito de festivales para que cualquiera pueda disfrutar durante casi una hora el legado de la cerámica de vanguardia, de una época ‘ye-ye’ y ‘pop’ en la que el discurso artístico comenzaba a unir voces y colectivos a orillas del Ebro.

De momento, y si el luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Ademuz lo permite, el jueves 22, a las 20.00 horas, hay una cita para ver ‘Zaragoza moderna’ en la Filmoteca de Zaragoza donde, posteriormente, hay previsto un coloquio.